Tayland'da Altın Madenleri İşletilemeyecek

ASKERİ YÖNETİM, HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE OLAN ETKİSİNİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK ÜLKEDE ARTIK ALTIN MADENİ ÇALIŞTIRILMAMASI KARARI ALDI

Tayland'da artık altın madeni işletilmeyeceği bildirildi.

Tayland'ın resmi gazetesinde yayımlanan kararla, cunta yönetimi madenlerin yakın bölgelerde yaşayan halkın sağlığına ve çevreye verdiği zararı gerekçe göstererek ülkede ocak ayından itibaren altın madeni çalıştırılamaması talimatı verdi.

Tek altın madeninin bulunduğu ülkede, cunta yönetimi, kullanılmayan madenin çevresindeki temizlik çalışmaları için ilgili firmadan ödeme yapmasını da istedi.

Karara göre, altın madeni için verilen ve yıl sonunda sona erecek lisans yenilenmeyecek.

Ülkedeki maden ocağının yıl sonuna kadar kapatılmasını öngören kararın aynı zamanda altın arama çalışmalarının engellenmesini de kapsadığı belirtildi.

Ülkede faaliyetteki tek altın madeni Avustralyalı bir şirket tarafından işletiliyor.

Madenin yakınında yaşayan köylülerde yüksek oranda arsenik tespit edilmişti. Şirket, suçlamaları reddederek hastalık veya kirliliğin madenden kaynaklandığına dair herhangi bir kanıt olmadığını iddia etmişti.