Tayland'da Alabora Olan Tur Teknesi

Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan tur teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'e çıktı.

Şinhua haber ajansında yer alan habere göre, Phuket Valisi Norrapat Plodthong, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 47 cesede ulaşıldığını açıkladı.

Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada da ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi için 1,93 milyon dolar bütçe hazırlandığı duyuruldu.

5 Temmuz'da alabora olan teknede 87'si Çinli olmak üzere 89 turistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Phuket açıklarında aynı tarihte alabora olan bir diğer teknenin 42 yolcusu ise kurtarılmıştı.

