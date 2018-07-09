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Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalanlardan 3 çocuğun daha kurtarıldığı bildirildi.

Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalanlardan 3 çocuğun daha kurtarıldığı bildirildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:12
Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalanlardan 3 çocuğun daha kurtarıldığı bildirildi.

Kyodo'nun askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, bugünkü operasyonda mağaradan şu ana kadar 4 çocuk kurtarıldı.

Tham Luang Nang Non Mağarası'nda 4 çocuk ve antrenörlerinin kaldığı belirtildi.

Dün ve bugünkü operasyonlarda mağaradan toplam 8 çocuk kurtarıldı.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 17:34
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