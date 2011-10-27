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Tatlısu'da Diyabet Etkinliği

Dernek Başkanı Caner Arca, diyabet konulu konferans verecek

Tatlısu'da Diyabet Etkinliği

Dernek Başkanı Caner Arca, diyabet konulu konferans verecek

27 Ekim 2011 Perşembe 10:25
Tatlısu'da Diyabet Etkinliği
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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, belediyenin de katkılarıyla yarın Tatlısu’da “Diyabet Önlenebilir” konulu bir etkinlik düzenleyecek.

Tatlısu İlkokulu’nda saat 18.30’da başlayacak etkinlikte, Dernek Başkanı Caner Arca, diyabet konulu konferans verecek.

Boy, kilo ve kan şekeri ölçümü de yapılacak etkinlikte, bu maçla katılımcıların en az iki saat önceden yemek yemeden gelmeleri gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyabet Derneği Başkanı Arca, “Diyabet hastalığı toplumumuzun ciddi bir sorunu ve toplumda diyabet hastalığına karşı bilgi eksikliği ve önyargı mevcut” dedi.

İnsanların hangi yaş grubunda olursa olsun, bu tür etkinliklere ve organizasyonlara katılımının önemine işaret eden Arca, bilinçli davranıldığı ve önceden tedbir alındığı takdirde diyabetin önlenebilir bir rahatsızlık olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 27.10.2011 10:25
Anahtar Kelimeler:
TatlısuDernekDiyabetKonferans
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