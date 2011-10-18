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Tatbikat Bu Yıl'da Yapılmayacak

Toros Tatbikatı’nın, bu yıl da yapılmamasına karar verildiğini bildirdi.

Tatbikat Bu Yıl'da Yapılmayacak

Toros Tatbikatı’nın, bu yıl da yapılmamasına karar verildiğini bildirdi.

18 Ekim 2011 Salı 11:22
Tatbikat Bu Yıl'da Yapılmayacak
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri tarafından ortaklaşa düzenlenen planlı Toros-11 Tatbikatı’nın bu yıl icra edilmeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ yazılı açıklamasında, kritik aşamaya giren BM müzakere süreciyle ilgili siyasi ortamı iyileştirmek amacıyla her yıl icra edilen Toros Tatbikatı’nın, bu yıl da yapılmamasına karar verildiğini bildirdi.

“YAPICI ÇABALAR SÜRECEK”

Geçen yıl da yapılmayan tatbikatla ilgili Anavatan ve garantör Türkiye makamlarıyla gerekli temas ve istişarelerin yapıldığı ve tatbikatın bu yıl da yapılmamasına karar verildiğini kaydeden Osman Ertuğ, Kıbrıs Türk tarafının Ada’da bir an önce kapsamlı çözüme varılması yolunda yapıcı çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu yineledi.

“GÜNEY’İN TUTUMU MÜZAKERELERİN RUHUNA DA AYKIRI”

Ertuğ, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin devam eden silahlanma çabalarıyla Ada etrafındaki denizlerin altındaki olası hidrokarbon yatakları üzerinde tek taraflı hak iddiasına dayanan girişimlerinin, Kıbrıs’ta görüşmeler yoluyla iki halkın eşit ortaklığına dayalı kalıcı bir uzlaşıya varma anlayışıyla bağdaşmadığını ifade ederek bunların BM çerçevesindeki müzakerelerin ruhuna da aykırı düştüğünü de vurguladı.

Son Güncelleme: 18.10.2011 11:22
Anahtar Kelimeler:
KktcTatbikatToros
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