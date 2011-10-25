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Tatar:Türkiye 800 Milyon TL'yi Aşkın Para Aktaracak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası , bugün, Maliye Bakanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek sorunlarını anlattı

Tatar:Türkiye 800 Milyon TL'yi Aşkın Para Aktaracak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası , bugün, Maliye Bakanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek sorunlarını anlattı

25 Ekim 2011 Salı 13:47
Tatar:Türkiye 800 Milyon TL'yi Aşkın Para Aktaracak
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Maliye Bakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin; 2012 bütçesinde, cari harcamalara yaptığı katkıyı azalttığını, ancak buna rağmen 800 milyon TL’yi aşkın para aktaracağını söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), bugün, Maliye Bakanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek sorunlarını anlattı.

KTSO Başkanı Ali Çıralı konuşmasına, Van depreminde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

“TÖREN ALANI BAŞKA YERE…”

Çıralı, törenlerin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin ana arterlerinde yapılmasının sanayiciler açısından engel oluşturduğunu savunarak, Bakanlar Kurulu’nun tören alanının yerini başka bölgeye kaydırmasını istedi.

Faiz Yasa Tasarısı’na da değinen Çıralı, bunu olumlu bulduklarını, ancak gündemden kalktığı izlenimi edindiklerini söyledi. Çıralı, söz konusu yasa tasarısının hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, bunun yeniden gündeme alınmasını istedi.

Üretimin önünü açmak için Bakan Tatar’dan destek talep eden Çıralı, bu desteğin özellikle enerjide önemli olduğunu belirterek, gazdan vergi alınmamasını istedi.

Çıralı, KKTC’deki üretim maliyetlerinin, Türkiye’ye göre yüksek olduğunu belirterek, yerel üreticilerin korunması gerektiğini, patateste fonların kaldırılmasının da kendilerini üzdüğünü söyledi.

Ali Çıralı, ihracatın artması için çaba beklerken, fonların kaldırıldığını belirterek, bu konunun masaya yatırılmasını istedi. Çıralı, teknik bazı sorunlar da bulunduğunu ve Tatar ile bunları da ele alacaklarını ifade etti.

TATAR

Maliye Bakanı Ersin Tatar, Çıralı’yı dinledikten sonra yaptığı açıklamada, yeni bir bütçe aşamasına girildiğini, dünyada bir kriz bulunduğunu, buna rağmen devleti ayakta tutacak tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Tatar, sanayicilere inancını belirterek, “Sanayiciler yatırımlarına devam ediyor. Genç kuşak çaba gösteriyor” dedi.

Birleşerek Türkiye’de çeşitli yerlerde mağaza açan ve ihracat yapan mobilya üreticilerini örnek göstererek öven Tatar, hükümete geldikleri dönemde ihracatın 40 - 50 milyon dolar olduğunu, şimdiyse 100 milyon dolara ulaştığını ve bunun gelecek 3 yılda misliyle artacağını belirtti.

İthalattaki fonları düzenlemedeki amaçlarının; pahalılığın ülkeye yansımaması olduğunu söyleyen Tatar, dövizin son dönemde yüzde 25 oranında arttığını anımsattı.

Fonlarda aldıkları önlem sayesinde dövizdeki artışın piyasaya yansımadığını kaydeden Tatar, hükümet olarak bütçe imkanları çerçevesinde sanayiye katkıyı sürdürmek zorunda olduklarını, yeni kredi imkanları yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.

“FAİZ YASA TASARISI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ”

Faiz Yasa Tasarısı’nın gündemden düşmediğini, tasarıyı Türkiye’den uzman görüşleri alarak şekillendirmeye devam edeceklerini, bu konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Tatar, bu konuda alacak - verecek meselelerinde çok adaletsizlikler bulunduğunu, toplumdan da faizle ilgili yasal düzenleme yapılmasına destek bulunduğunu söyledi. Tatar, amaçlarının düzenlemeyi uzlaşmayla gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Ülkede turizm ve üniversiteler de dahil ekonomide önemli gelişmeler bulunduğunu kaydeden Tatar, “Ekonomi gelişme sürecine giriyor” dedi.

KKTC’de ekonomik krizin çok hafif tedbirlerle geçirildiğini kaydeden Tatar, Türkiye’nin; 2012 bütçesinde, cari harcamalara yaptığı katkıyı azalttığını ancak Anavatan’ın, buna rağmen 800 milyon TL’yi aşkın para aktaracağını söyledi.

Tatar, ekonominin kayıt altına alınmasının önemini de vurgulayarak, “Sanayiciler inançla yatırımlarına devam etsin. Kriz aşılınca önemli bir büyüme sürecine girilecek” dedi.

Son Güncelleme: 25.10.2011 13:47
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeZiyaretTatarMaliyeBütçe
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