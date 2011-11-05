Tatar ve Ünverdi Çarşıyı Ziyaret Etti

Maliye Bakanı Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Kurban Bayramı vesilesiyle bugün başkent Lefkoşa’da Belediye Pazarı ve Arasta’yı gezdi.

Tatar ve Ünverdi, esnaf ve alışverişteki vatandaşlarla bayramlaştı, sohbet etti ve sıkıntılarını dinledi.

TATAR

Maliye Bakanı Ersin Tatar, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, hem bakan hem de Lefkoşa Milletvekili olarak halkla birlikte olmayı görevleri olarak gördüklerini, bugün de bayram vesilesiyle çarşıyı

ziyaret ettiklerini söyledi.

KKTC’nin çok ağır bedeller ödeyerek kurulduğunu, KKTC Devleti’ni yüceltmenin, halkın refahını yükseltmenin görevleri olduğunu belirten Tatar, ekonomik sıkıntı yaşanan pek çok ülke insanına göre KKTC

halkının iyi durumda olduğunu belirtti.

Tatar konuşmasında, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

ÜNVERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ise, UBP Hükümeti olarak halk ve esnafın nabzını tutmak ve sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla çarşı ziyaretlerine önem verdiklerini söyledi.

Halkın huzuru ve refahı için çalıştıklarını belirten Ünverdi, tüm halka ve Müslüman alemine mutlu bayramlar dileklerinde bulundu.