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Tatar: Hal Yasası Tasarısı hızla yürürlüğe girmeli

Tatar, KKTC’de de gerekli tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi

Tatar: Hal Yasası Tasarısı hızla yürürlüğe girmeli

Tatar, KKTC’de de gerekli tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi

14 Ekim 2011 Cuma 12:55
Tatar: Hal Yasası Tasarısı hızla yürürlüğe girmeli
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Maliye Bakanı Ersin Tatar, Meclis alt komitesinde bulunan “Hal Yasası Tasarısı”nın hızla yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, yasanın yürürlüğe girmesiyle haksız rekabetin önüne geçileceğini, ayrıca vatandaşların daha sağlık sebze ve meyve yiyeceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Ersin Tatar, bugün, Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği’ni kabul etti.

Birlik başkanı Ahmet Maşeran, Tatar’a toptancılar olarak açık pazar ve KDV konularında yaşadıkları sıkıntıları aktararak, kendilerinin kestikleri faturalara KDV ödediklerini, ancak kayıt dışı pazarcıların

ödemediğini, bunun da hem devlete hem kendilerine zarar verdiğini anlattı. Maşeran, bu konuda devletten yardım talep etti.

TATAR

Maliye Bakanı Ersin Tatar da, herkesin devlete KDV ödemesi gerektiğini, kayıt dışı olan ve kazanç sağlayan herkesi kayıt altına almaya çalıştıklarını, birliğin sıkıntısını anladıklarını, kesilen faturaların

KDV’sinin devlete ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, Meclis alt komitesinde bulunan Hal Yasası Tasarısı’nın haksız rekabetin önüne geçilmesi ve halkın daha sağlıklı sebze meyve tüketmesi açısından hızla yürürlüğe girmesinin şart olduğunu

belirterek, yasanın bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Türkiye’de vergilerin yükseltildiğini işaret eden Tatar, KKTC’de de gerekli tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu, bugüne kadar alınan tedbirlerin de katkısının ortada olduğunu söyledi.

KDV’lerin toplanması konusunda Vergi Dairesi’ne iş düştüğünü, sağlık ve denetim konusunda da Sağlık ile Tarım bakanlıklarının çalıştığını ifade eden Tatar, sebze ve meyvede kazanç sağlanırken

insanların sağlığıyla oynanmaması gerektiğini, buna denetim yapanların yanı sıra üretim yapanların da büyük önem göstermesi gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme: 14.10.2011 12:55
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMaliyeDevletYasa
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