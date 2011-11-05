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Tatar Faizler Konusu Bayramdan Hemen Sonra

Tatar, taslak yasanın bir ay içerisinde Meclis’e götürülebileceğini de söyledi

Tatar Faizler Konusu Bayramdan Hemen Sonra

Tatar, taslak yasanın bir ay içerisinde Meclis’e götürülebileceğini de söyledi

05 Kasım 2011 Cumartesi 16:36
Tatar Faizler Konusu Bayramdan Hemen Sonra
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Maliye Bakanı Ersin Tatar, faizler konusunda çalışmaların sürdüğünü ve konunun Kurban Bayramı’nın ardından masaya yatırılacağını söyledi.

Maliye Bakanı Ersin Tatar faiz yasa tasarısı, elektrik zammı ve Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, bankacılığın ülkenin en önemli sektörlerinden biri olduğunu kaydederek, 2001 yılı krizinin ardından alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, Merkez Bankası’nın sıkı denetimleri ve Türkiye’nin de

sisteme desteği ile ülkede bankacılık sektöründe istikrar olduğunu söyledi.

1990’lı yılardan bu yana korkunç boyutlara varan krediler bulunduğunu belirten Tatar, bu kredilerin mahkemelerde sıkıntı yarattığını, insanlar ile bankaların da karşı karşıya kaldığını anlattı.

Maliye Bakanı Tatar, bu konunun yıllardan beridir tartışıldığını ancak köklü bir çözüme götürülemediğini kaydetti.
 
Tatar, geçmişten gelen borçların, tekrar makul faizle hesaplanması ile çıkacak rakamların uzlaşı ile halledilmesi gereği üzerinde durdu.

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’nin konu ile ilgili önemli çalışma içinde olduğunu vurgulayan Tatar, konunun bayramın ardından masaya yatırılacağına, bu konuda yasal düzenleme yapılması gereğine işaret etti.
 
Birleşik faize de çare bulunması gerektiğini kaydeden Tatar, “Sistemin asla zarar görmesini istemiyoruz. Bugün normal faizle borçlananlar mutlaka zamanı geldiğinde faizlerini ödemek durumundadırlar. Onların gecikmelerini ben savunamam. Ben mağdurları savunmak için bu yola başkoydum” dedi.

Normal faiz görüşünü savunduklarını kaydeden Bakan Tatar, ülkede yüksek faizle iş yapmanın yasaklanması gerektiğini vurguladı.
 
Tatar, taslak yasanın bir ay içerisinde Meclis’e götürülebileceğini de söyledi.

ELEKTRİĞE YAPILAN ARTIŞ...

Elektriğe yapılan zam ile ilgili değerlendirmede de bulunan Tatar, zammın istenilen bir şey olmadığını, ancak ekonomik gerekçeler dolayısı ile yapılması gerektiğini söyledi.

Tatar, elektrik kurumunun yapısı, akaryakıt fiyatları ve dövizin artışını elektrik zammına gerekçe gösterdi.

SOSYAL SİGORTALAR…

Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı konusunda ise Bakan Tatar, Sigorta Yasası’nın bir buçuk senedir gündemde olduğunu anımsattı.

Bakan Tatar, böyle bir düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak,  “Aksi taktirde her ay sonu bu maaşlar nasıl ödenecek diye bir sıkıntı doğuyor” dedi.

Yapılacak düzenlemenin şu anı kurtarmanın yanında daha fazla ileriyi kurtaracağını kaydeden Tatar, “Giderek emekli sayısında artış vardır, dolayısı ile bazı tedbirlerin alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gelirlerin 2009 yılında 1.6 milyar TL, 2010 yılında 1.76 milyar TL, 2011 yılında da 1.95 milyar TL olduğunu belirten Tatar, 2012 yılındaki gelirin ise 2.06 milyar TL olarak hedeflendiğini söyledi.

Bakan Tatar, bütçe açığında azalma olduğunu kaydederek, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla sürdürülebilir bir yapıya gelindiğini belirtti.

Tatar, “Bütçenizi disipline sokmazsanız ekonomi büyümez” dedi.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Kıbrıs müzakerelerini de değerlendiren Tatar, son gelişmeler ışığında çözümün yakın olduğunu düşünmediğini söyleyerek, “Ama uzun vadede ne olur kimse bilemez” şeklinde konuştu.

Tatar, Türk tarafının her zaman uzlaşma ve görüşmelerden yana olduğunu da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 05.11.2011 16:36
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarZamBakanElektirikFaizBayram
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