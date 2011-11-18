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Tatar: Bütçe Açığı Konusunda Önemli Oranda İyileşmeler Var

2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ülke ekonomisini değerlendirdi

Tatar: Bütçe Açığı Konusunda Önemli Oranda İyileşmeler Var

2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ülke ekonomisini değerlendirdi

18 Kasım 2011 Cuma 11:09
Tatar: Bütçe Açığı Konusunda Önemli Oranda İyileşmeler Var
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Tatar, yaptıkları çalışmalar sonucunda bütçe açığı konusunda önemli oranda düzelme yaşandığını ancak nakit açığı konusundaki sıkıntının devam ettiğini söyledi...

13'üncü maaş konusuna da değinen Tatar, 13'üncü maaşın ödeneceğini, Aralık ayında ödenmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TATAR

"2012 bütçesinden avans şeklinde alıp ödeyeceğimizi tahmin ediyorum. Aralık'ta ödemeye çalışacağız" dedi.

Politikalarının sosyal adalet ve dengeleri korumak olduğuna dikkat çeken Tatar, dünyada bir çok ülkenin kriz yaşadığı bir süreçte Kıbrıs Türk halkının Anavatanının da sayesinde çok şanslı olduğunu ifade etti...

Tatar, ekonominin kayıt altına alınmakta olduğunu belirterek, vergi dairesinin yeni binasının bitmesi ve otomasyona geçilmesiyle birlikte daha etkin denetim yapılacağını vurguladı.

Fiyat İstikrar Fonunda yapılacak düzenlemeyle Akaryakıt, alkollü içki ve sigarada artış öngörüldüğünü kaydeden Tatar, Bet ofisi ve Casinolara ciddi vergi öngörüldüğünü anlattı...

Ekonominin büyüdüğünü ve rakamların da bunu gösterdiğini kaydeden Tatar, alınan önlemler sayesinde kamu maliyesinde önemli oranda düzelme olduğunu ve Eğitim ile turizmdeki hareketliliğin de bu büyümeyi desteklediğini anımsattı.

Tatar, ülke ekonomisindeki iyileşmenin Türkiye'den yetkililer tarafından da dile getirildiğini belirtti.

Faizlerle ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Tatar, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tatar, esas sıkıntının gecikme faizleriyle ilgili olduğunu kaydederek, birleşik faiz oranlarının tekrar ele alınması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de birleşik faiz oranlarının ortadan kaldırılmasının gündemde olduğunu anımsatan Tatar, ülkede de bu aşamada önemli adımlar atılacağını söyledi.

Temerrüt faize bir formülle sınırlama getirilmesi gerektiğini belirten Tatar şöyle konuştu:

"Temerrüt faize bir formülle sınırlama getirilmesi şarttır. Bunları düzeltmek gereklidir. Bu haksızlıkları ödeme adına bunları yapmak zorundayız"

Yabancıların aldığı evlerle ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Tatar, kat ittifak yasasına göre ayrı koçan olması gerektiğini ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Elektriğe yapılan zamla ilgili olarak da Tatar, elektrikte yaşanan sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi.

"akaryakıtta artışlar oldu. Kurumdan gelen bilgilere göre her ay büyük açıklar var. Bizim yapacağımız katkılar belli. 25 milyon tl'lik teşvik. Devlet daireleri için de bir katkı yapılır. Bu zam kaçınılmazdı. Elektrik kurumunda yapılacak çok işler vardır bunu biliyoruz'

Son Güncelleme: 18.11.2011 11:09
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMaliyeBakanBütçe
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