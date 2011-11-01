Taşınmaz Mal Komisyonu’yla İlgili Tasarıya İveledik

Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru süresinin iki yıl daha uzatılmasını öngören “Taşınmaz Malların, Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısının ivedilikle görüşülmesi Meclis Genel

Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü olağanüstü toplantısında söz konusu Yasa Tasarısı’nın ivedilikle ele alınması kararının ardından Sosyal Güvenlik (Değşiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine başlandı

İVEDİLİK KARARI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Anayasanın 159’uncu maddesinin (1)’inci Fıkrasının b Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların, Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi tezkeresini görüştü.

İvedilik istemi üzerine aleyhte söz alan CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, UBP’nin mal tazmin komisyonunun süresini 2 yıl daha uzatmak istemesinin geleceği görmediği anlamına geldiğini savundu.

UBP’nin zamanında bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürdüğünü hatırlatan Yorgancıoğlu, gün gelip devran döndüğünde, yapılanların doğruluğunun ortaya çıkmakta olduğunu, UBP’nin ikinci kez bu yasa kapsamında uzatmasını yapmakta olduğunu söyledi.

Yorgancıoğlu, CTP-BG olarak uzatmaya evet oyu vereceklerini de kaydetti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu da leyhte söz alarak, konuyla ilgili daha önceki tartışmalara değinerek, UBP döneminde bir madde ile başlayan yasanın geliştirilerek bugünlere geldiğini söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na yoğun bir talep olduğunu ve yıl sonunda başvuru süresinin dolmakta olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, süreyi iki yıl daha uzattıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Ertuğrul Hasipoğlu başkanlığında toplanan Geneel Kurul’da daha sonra ivedilik istemi oy birliği ile kabul edildi.

ARAŞTIRMA KOMİTESİNE EK SÜRE

Toplantıda, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesine Boşaltılan Kum, Yanık Un, Kepek ve Mısır Kepeği İle İlgili İhmal, Yasa Dışılık, Haksız Kazanç Olup Olmadığı Hakkında Meclis Araştırma Komitesi’ne ek süre verilmesi istemi de alındı. Konu hakkında söz alan CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu, sürekli uzatma yapılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını savundu.

UBP Milletvekili Afet Özcafer de söz alarak, komitenin bir toplantı yaptığını ve yerinde inceleme yaptığını kaydederek, daha sonra Sonay Adem’in çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle arkadaşlarına saygılı olmak adına ısrarcı olmadıklarını, bu konudaki suçlamaları etik bulmadığını söyledi.

Özcafer, Muhalefetin hazır olması halinde kendilerinin toplanmaya hazır olduğunu söyledi.

CTP-BG Milletvekili Sonay Adem de çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye gittiğini ancak bunun tatil dönemine denk geldiğini ve bir aydır hala toplantı yapılmadığını söyledi.

Bu araştırmanın sonunda “bir bakanın ortaya çıkacak olması” nedeniyle toplanılmadığını savunan Adem, biraz daha toplantı yapılmaması halinde ellerindeki bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Bu arada, Sendikal Platform temsilcileri de toplantıyı konuk locasından izliyor.

SOSYAL GÜVENLİK

Genel Kurul daha sonra Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nin görüşülmesine geçildi.

İdari ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı Esat Ergün Serdaroğlu’nun raporu okuması sırasında sendikaların komiteye katılarak görüş verdiklerinin söylemesi üzerine, genel kurulu misafir locasında izleyen Sendikal Platform temsilcileri tepki göstererek, kendilerinin görüşlerini komiteye aktarmadıklarını belirttiler. Bu arada Meclis salonunda kısa bir gerginlik yaşandı.

Gerginliğin ardından Serdaroğlu, raporunu okumayı tamamladı.

Bu sırada , CTP-BG Milletvekili Teberrüken Uluçay yerinden öneride bulunarak, raporda yer alan komite çalışmalarına örgütlerin katılarak görüş verdiği ifadesinin çıkarılması istedi.

YORGANCIOĞLU

CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu söz alarak, dün meclisin garnizona benzediğini vekillerden fazla polis bulunduğunu söyledi.

Meclisin halk iradesinin temsil edildiği bir mekan olduğunu hiç kimsenin bu mekana polis çağırmaya hakkı olmadığını kaydeden Yorgancıoğlu, ülkenin yeniden yapılandırılması ve sosyal sigortaların içinde bulunduğu durumdan çıkarılması gerektiğini, ancak bunun “ben yaptım olur” mantığı ile olmaması gerektiğini söyledi.

Siyasi rant adına toplumsal dengelerin gözetilmediğini bunun ceremesini sadece emekçinin çekmesinin doğru olmadığını savunan Yorgancıoğlu, bütçeyi denkleştirmek adına sigortalarda kolaya kaçılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Çalışanların yaşamlarının yasa ile zora sokulmaya çalışıldığını iddia eden Yorgancıoğlu, tasarının geçmesi halinde 1 Ocak 2012’de yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, “öyleyse bu acele niye” diye sordu.

Hükümet ve milletvekillerinin kendilerine oy veren insanların hizmetinde olup onların görüşlerinden de yararlanması gerektiğini ancak bu yasada bunun yok sayıldığını savunan Yorgancıoğlu, tasarı geçse bile istenen sonucun elde edilemeyeceğini de ileri sürdü.

İşsizlik için kasım ayında bin 484 kişinin başvurduğunu, bunların kayıtlı olanlar olduğunu belirten Yorgancıoğlu, bu yöntemden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Yorgancıoğlu, tasarıda işsizlik ödeneği almanın imkansızlaştırılmakta olduğunu söyledi.

Prim oranlarının ortalama yüzde 2 artırılmakta olduğunu da vurgulayan Yorgancıoğlu, emeklilik yaşının da 60’a çekilmekte olduğunu ancak indirimli emeklilik hakkı olmadığını kaydetti.

Meclisin çıkardığı yasanın başka bir yasaya aykırı olamayacağını da belirten Yorgancıoğlu, toplu sözleşme hakkının elden alınamayacağını söyledi.

Yorgancıoğlu, Yasanın sunuşunda, “sendikaların da katkısı olduğu” ifadesinin çıkarılması gerektiğini de kaydetti.

Maliye Bakanlığı’na bağlı, Maliye Teftiş Kurulu’nun komiteye gönderdiği raporu da okuyan Yorgancıoğlu, hükümetin bu raporu dikkate almamasını ve komitenin buna rağmen tasarıya olumlu oy vermesini eleştirdi.

Yorgancıoğlu, raporda Prim artırmanın kaçağı artıracağının söylenmekte olduğuna dikkat çekti ve hükümetin toplumsal kesimlerden görüş almak için tasarıyı geri çekmesi gerektiğini söyledi.

İnsanların geleceğini garanti altına almak için devletin bölgelerde gözetim komiteleri kurması gerektiğini savunan Yorgancıoğlu, maddeler hakkında görüşlerini de aktardı.

Yorgancıoğlu, tasarının ekonomik akla uygun olmadığını ve çalışanlara kaldırabileceğinden fazla yük yüklemekte olduğunu söyledi.

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na da değinen Yorgancıoğlu, işverenlerin sigortasını yatırmadığı için kaçak durumuna düşenlerin affının gelmesi halinde buna destek vereceklerini ancak yedi sülalesinin gelmesine destek vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Yorgancıoğlu, tasarıya partisinin oyunun ret olacağını da vurguladı.