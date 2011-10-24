Tasarı Oy Çokluğu ile onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, çalışma yaşamı ile ilgili affı öngören Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı ile Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nı oyçokluğuyla onayladı

ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLGİLİ AFFI ÖNGÖREN 2 TASARI OY ÇOKLUĞU İLE ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, çalışma yaşamı ile ilgili affı öngören Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı ile Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nı oyçokluğuyla onayladı.

Meclisin bugünkü toplantısında YDÜ’de olaylara karışan öğrencilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili sert tartışmalar yaşandı.

AF YASA TASARILARI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ilk olarak Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname’yi görüştü.

Çalışma yaşamı ile ilgili affı öngören ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde tasarı haline getirilen Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı hakkındaki raporu UBP Milletvekili Mutlu Atasayan okudu.

YORGANCIOĞLU

Tasarı hakkındaki ilk sözü CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu alarak, Van’da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere rahmet ve yaralananlara şifa diledi.

Yorgancıoğlu, “Bu bize ülkede yapı ve deprem yönetmenliklerinin ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda bundan sonra daha hassas davranılması için çaba ortaya konulmasının işaretidir” dedi.

Türkiye’de terör acısı devam ederken, olayların Kıbrıs’a da taşınma çabalarının ülkedeki eğitim sektörünün olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunan Yorgancıoğlu, öğrencilerin ise yargılanmadan sınır dışı edilmesini eleştirdi.

Mersin Valisi’nin KKTC hükümeti ile protokol imzalandığına dair basında çıkan habere de değinen Yorgancıoğlu, protokolün eşitler arasında imzalanması gerektiği üzerinde durdu.

“Biz siyasal irademizi böyle mi gösteriyoruz” diye soran Yorgancıoğlu, bunun düzeltilmesini istedi.

Yorgancıoğlu, getirilen yasaların çalışanlara olumlu etkilemeyeceğini de savundu.

27 Kasım’da yapılması planlanan nüfus sayımının ertelendiğine dair duyumlar da aldığını ileri süren Yorgancıoğlu, yeni sayım tarihinin belli olmadığını ve nüfus sayımı yapılmadan bu yasaların geçirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bir önceki çalışma bakanının da af çıkardığını ve yararlı olmadığını söylediğini savunan Yorgancıoğlu, sürekli af çıkararak yatırım yapanların kendilerini aldatılmış hissetmelerinin sağlanmasının doğru olmadığını söyledi.

Meclisin hergün ülkede meydana gelen cürüm olaylarıyla ilgili hesap tutması gerektiğini belirten Yorgancıoğlu, “İşsiz insan bu ülkede ne kadar geçinecek?” diye sordu.

Güney Kıbrıs’ın izinsiz işçi çalışan işverenlere para ve hapislik cezası getiren yasa hazırlamakta olduğuna da dikkat çeken Yorgancıoğlu, KKTC’de ise bunun yapılmamakta olduğunu söyledi.

Yasa Tasarısının ülkede 6 ay süreyle sorgusuz sualsiz kalabilme hakkı veren bir tasarı olduğunu kaydeden Yorgancıoğlu, bu anlayışla ülkenin yönetilemeyeceğini savundu.

“Afla ülkede denetim mümkün değil” diyen Yorgancıoğlu, CTP döneminde de yapılamadığını söyledi.

Yorgancıoğlu, yasanın geri çekilmesini ve sayımdan sonraya bırakılmasını, vatandaşlık yasası yapılmasını istedi.

SOYER

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de Van’daki depreme de değinen ölenlere Allahtan rehmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Soyer, depremzedelere destek olacak organizasyonlar yapılmasını diledi.

Bir üniversitede meydana gelen olaylardan sonra kürt öğrencilerin sınır dışı edilmesinin siyasi olduğunu savuna Soyer, Türkiye’de kürt-türk kavgası yaratacak eylemlere gidilmemesi mesajı verilirken KKTC’de yapılanan doğru olmadığını söyledi.

Sınırdışı yapılanların gözlerinin de bağlandığını ileri süren Soyer, üniversitelerde okuyan tüm öğrencilere birbirlerine hoşgörü ile yaklaşmalarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

TC’de üniversitelere başörtüsü ile girmek yasaklanırken CTP-BG’nin bunun KKTC’de yapılmasına karşı çıktığını ifade eden Soyer, öğrencilerin istikballeri ile oynamanın hak olmadığını, gerginliğin yaratılmakta olduğunu savundu.

Rum Yönetimi eski bakanının mahkemeye çıkarılıp tutuklanmasının sivil otoritenin işi olmadığını da savunan Soyer, ülkenin “rezil edildiğini” iddia etti.

Sosyal Sigortalarla ilgili tasarının komiteden oybirliği ile geçtiğini ve meclisten de geçeceğini hatırlatan Soyer, insanların ödeme güçlüğü içine neden düştüğünün yasa tasarısından daha önemli bir konu olduğunu söyledi.

2004’de Sosyal sigorta primlerinin cezalarını düşüren bir yasa getirdiklerini ancak gerekçelerini de ortaya koyduklarını anlatan Soyer, bugün de hükümetin sosyal sigorta primlerinin ödenemeyerek birikmesine neden olan sebeplerin öncelikle izah edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun açıklamalarını da eleştiren Soyer, zamanında kendisinin Cumhurbaşkanı Denktaş’ın müdahalelerinden şikayet ederken şimdi kendisinin hükümete müdahale etmekte olduğunu, 19 yıllık başbakanlığı döneminin hesabını vermesi gerektiğini iddia etti.

ÇAKICI

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu’nun kayınvalidesinin cenazesine katılacaklarından konuşmalarını kısa kesmekte olduklarına dikkat çekerek, Kürt öğrencilerin sınır dışı edilmesinin yanlış olduğunu yasalarda sorun varsa düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Suçluların suçunun ispat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çakıcı, Van’daki depremin ve şehitlerin acısının kendi acıları olduğunu, herkese başsağlığı dilediklerini da söyledi.

Çalışma hayatının yeterince denetlenmediğini savunan Çakıcı, önlemlerin alınması gerektiğini, insanların primlerini neden ödeyemediğinin düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Aflarla kangrenin ortadan kaldırılamadığını söyleyen Çakıcı, 8 çocuğu olan ve iş kazasında ölen işçinin durumunu da tekrar sordu.

Çakıcı, bu tasarılara olumlu oy vereceklerini de vurgulayarak, belediye başkanlarının seçim kazanabilmek için çalışanların primlerini ödemediklerini de savundu.

Dünya psikiyatri birliğinin eşcinselliği hastalık olarak görmediğini de belirten Çakıcı, kendi ahlaki düşüncelerini kimsenin topluma bilimmiş gibi göstermemesini istedi.

Çakıcı’nın asıl suçlanması gereken konuların bir çocuğu alıkoymak gibi suçlar olduğunu savunarak, ülkenin dünyaya rezil edildiğini ileri sürdü.

Çakıcı, yarın meclis başkanlığına bu konuyla ilgili çalışmalarını ileteceklerini de söyledi.

ÇAVUŞOĞLU

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kalyoncu’nun kayınvalidesinin cenazesine katılınacak olunması nedeniyle fazla konuşmayacağını, gelecek hafta af konusunu konuşma imkanı bulacaklarını ancak sınırdışı konusuna değineceğini söyledi.

Çavuşoğlu, 2005-2007’de ve 2008’de af çıkaran bir genel başkanın kürsüye çıkıp affı eleştirmesine anlam veremediğini söyledi

Genel Kurulda sınır dışı konusunda Provake maksatlı konuşmalar yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, çocukların siyasi amaçlı, kürt oldukları için ve gözleri bağlı sınırdışı edildiklerinin söylenmesini eleştirdi.

Bakanlar Kurulu’nun 2007’de aldığı 27 kişinin yasaklı ilan edilmesiyle ilgili bir kararı okuyan Çavuşoğlu, Bu 27 kişinin sorgusuz sualsiz sınırdışı edildiğini ve bu insanların hükümete açtıkları davaları da kazandıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, sınırdışı konusunun eleştirilebileceğini ancak provake edilemeyeceğini söyledi.

Sınırdışı edilen öğrencilerin öğrenciliklerinin YDÜ tarafından süresiz sona erdirildiğini ve bunun sınırdışı nedenlerinden biri olduğunu ancak gözlerinin bağlı olmadığını belirten Çavuşoğlu, konuşması sırasında Ferdi Sabit Soyer ile sert bir şekilde tartıştı.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından yerinden söz alan Soyer, bir sonraki birleşimde bu konuşmaya cevap vereceğini vurguladı.

Daha sonra gruplararası varılan mutabakat gereği yasa tasarıları madde madde görüşülerek bütünü oylandı.

Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı 31 kabul oyuna karşılık DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın ret oyuyla oy çokluğu ile geçti.

Genel Kurul daha sonra, Gecikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı da 27 kabul oyuna karşılık 1 ret oyu ile onaylandı.

Bu arada İdari ve Sosyal İşler Komitesi’nde görev yapan UBP Milletvekili Ahmet Çaluda’nın yerine, UBP Milletvekili Türkay Tokel, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarıları ile Kamu Reformu Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere oluşturulan Geçici Özel Komite’de ise UBP Milletvekili Mehmet Arif Tancer’in yerine UBP Milletvekili Ejder Aslanbaba getirildi.

Oylamaların ardından Genel Kurul çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’un sonraki birleşimi 27 Ekim Perşembe günü yapılacak.