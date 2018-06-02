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Tartışma yaratan kapaktan sonra Suudi Prenses kendini savundu

Moda dergisi Vogue, Suudi Arabistan prensesi Hayfa Bint Abdullah el Saud'un derginin kapağında bir arabanın sürücü koltuğunda göstermesine kadın hakları savunucularının gösterdiği tepkiye karşı kendisini savundu.

Tartışma yaratan kapaktan sonra Suudi Prenses kendini savundu

Moda dergisi Vogue, Suudi Arabistan prensesi Hayfa Bint Abdullah el Saud'un derginin kapağında bir arabanın sürücü koltuğunda göstermesine kadın hakları savunucularının gösterdiği tepkiye karşı kendisini savundu.

02 Haziran 2018 Cumartesi 23:14
Tartışma yaratan kapaktan sonra Suudi Prenses kendini savundu

Derginin Arapça edisyonunun baş editörü Manuel Arnaut, derginin “Arap dünyasında kadın olmanın başlıca sorunlarına işaret edip tartışığını ve prensesin kapakta kullanılmasının “mesajın etkisini büyüttüğünü” söyledi. Arnaut BBC’ye yaptığı yazılı açıklamada “Bilgi vermek ve anlamlı başlıkların etrafında sağlıklı tartışmalar başlatmak bizim için bir önceliktir, dolayısıyla bölgeye ve Suudi kadınlarının toplumdaki rolüne odaklanma amacına tam olarak hizmet eden bu güçlü fotoğrafla tartışmayı vurgulamaya karar verdik” dedi.

Kapak, insan hakları savunucularından tepki çekti.

Kapak, insan hakları savunucularından tepki çekti.

Ancak geçen ay kadınların araba sürme hakkını savunan 11 aktivistin gözaltına alınmış olması nedeniyle bu fotoğraf kadın hakları savunucularının tepkisini çekmişti. Af Örgütü, aktivistlerden en az dördünün geçen hafta serbest bırakıldığını ancak diğerlerinin akıbetinin bilinmediğini açıklamıştı. Devlet medyası gözaltındaki aktivistleri “hain ya da elçiliklerin ajanı” olarak yaftalıyor. Prenses Hayfa’nın sürücü koltuğunda deri eldivenler ve yüksek topuklu ayakkabılarla verdiği poz, Suudi Arabistan’da 24 Haziran’da kadınlara araba sürme yasağının kaldırılmasından önce geldi.

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Dergi “Suudi Arabistan’ın çığır açan kadınlarına” ithaf ediliyor ve Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed Bin Salman’ın ülkede sosyal kısıtlamaları kaldırma ve köktencilerin güçlerini azaltma hedefini övüyor.

Muhalifler kapağa tepki göstererek, direksiyon başına geçen gerçek göstericilerin kafasını fotoşopla yerleştirdi.

Muhalifler kapağa tepki göstererek, direksiyon başına geçen gerçek göstericilerin kafasını fotoşopla yerleştirdi.

MUHAFAZAKARLAR DEĞİŞİMDEN KORKUYOR

Prenses Hayfa dergiye verdiği demeçte “Ülkemizde bazı muhafazakarlar değişimden korkuyor. Bütün bildikleri bu. Şahsen ben bu değişimleri büyük bir heyecanla destekliyorum” dedi. Fotoğrafa öfke duyanlar sosyal medyada prensesin fotoğrafında yüzünün yerine gözaltındaki aktivistlerin yüzlerini montajladı. Uzmanlar, aktivistlerin tutuklanmasının Bin Salman’ın başlattığı reformların sınırlı olduğunu gösterdiğini söylüyor. Suudi Arabistan çok uzun yıllardır insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.

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