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Tarım Fuarına katılacak.

19 Ekim’de açılışı yapılacak olan Adana Tarım Fuarı’na katılmak üzere Adana'ya gidiyor.

Tarım Fuarına katılacak.

19 Ekim’de açılışı yapılacak olan Adana Tarım Fuarı’na katılmak üzere Adana'ya gidiyor.

17 Ekim 2011 Pazartesi 13:22
Tarım Fuarına katılacak.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, 19 Ekim’de açılışı yapılacak olan Adana Tarım Fuarı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için yarın saat 12.00’de Adana’ya gidiyor.

Bakanlık açıklamasına göre, temasları çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Rektörü ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ile de görüşecek olan Amcaoğlu, Ziraat Fakültesi ile birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün 10 başlık altında yürütmüş olduğu projelerle ilgili bilgi alacak.

Amcaoğlu, TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu’nu ziyaret edecek ve Mersin İl Tarım Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunacak.

Temaslarının ardından Perşembe akşamı saat 20.00’de Adana’dan ayrılması beklenen Amcaoğlu’na ziyaretinde Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ercan Akerzurumlu ve Tarım Dairesi Müdürü Ali Göksu eşlik edecek.

Son Güncelleme: 17.10.2011 13:22
Anahtar Kelimeler:
TarımFuarAmcaoğlu
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