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Tarım Bakanına Göre Fransa'da Tarım Çalışanlarının Eylemi Yasa Dışı

TRAVERT: “ÇALIŞANLARIN RAFİNERİLERE VE YAKIT DEPOLARINA UYGULADIĞI BLOKAJ YASA DIŞI”

Tarım Bakanına Göre Fransa'da Tarım Çalışanlarının Eylemi Yasa Dışı

TRAVERT: “ÇALIŞANLARIN RAFİNERİLERE VE YAKIT DEPOLARINA UYGULADIĞI BLOKAJ YASA DIŞI”

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:14
Tarım Bakanına Göre Fransa'da Tarım Çalışanlarının Eylemi Yasa Dışı

TRAVERT: “ÇALIŞANLARIN RAFİNERİLERE VE YAKIT DEPOLARINA UYGULADIĞI BLOKAJ YASA DIŞI”
 

 Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, hükümetin tarım reformu ve ham madde ithalatı politikasını reddeden tarım çalışanlarının rafinerilere ve yakıt depolarına uyguladığı blokajın yasa dışı olduğunu söyledi.

Travert, RTL radyosunda katıldığı programda, tarım çalışanlarının rafinerilerdeki üretime ve yakıt depolarına giriş çıkışı engelleme eylemlerinin yasal olmadığını belirtti.

Bu yolla çözüm bulunamayacağını ifade eden Travert, bugün eylem için çağrıda bulunan iki sendikanın yetkilileri ile bir araya geleceğini ve bir çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Travert, palm yağı ithal etmek için Total'e verilen yetkinin geri alınmayacağına dikkati çekerek, Total'in kolza yağı üreticilerinin ürünlerini en uygun şekilde satın almasını ve depolamasını istediğini kaydetti.

Fransa Ulusal Tarım İşletmeleri Federasyonu (FNSEA) ve Genç Çiftçiler (JA) isimli sendikalar, dün yaptıkları yazılı açıklamada, ülke çapında blokaj eylemleri başlattıklarını duyurmuşlardı.

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FNSEA ve JA yönetimi, hükümetin tarım reformuyla imzaladığı uluslararası anlaşmaları hedef alarak, çiftçilerin hammadde ithalatından zarar gördüğü gerekçesiyle ülke çapında rafinerilerde üretimi ve Total'e ait rafinerilerin yanında 200 civarındaki yakıt depolarında da giriş ve çıkışları engelleyeceklerini bildirmişti.

Blokaj eyleminin üç gün olarak planlandığı ve hükümet tarafından geri dönüş sinyali verilmediği taktirde sürenin uzatılacağı kaydedilmişti.

Tarım çalışanları, hükümetin yıllık 300 bin ton palm yağı ithalatına izin vermesini, bardağı taşıran son damla olarak yorumluyor. Fransız çiftçiler, palm yağı ithalatıyla ülkedeki 20 bine yakın kolza yağı üreticisinin kaderine terk edildiğini savunuyor.

 

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Son Güncelleme: 11.06.2018 15:21
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