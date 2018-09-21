Tarım Bakanı Şahali, Zeysan Yetkililerini Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey ve beraberindekiler, ziyarette zeytin ve zeytinyağı konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktararak beklentilerini dile getirdi.



Bakan Şahali, geleneksel özellik arz eden zeytin ve zeytinyağı üreticiliğinin en önemsedikleri alanlardan birisi olduğunu belirtti.



Son yıllarda, üretim alanlarında ciddi artış gözlemlediklerini ve bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını ifade eden Bakan Şahali amaçlarının, hem zeytinde ürün çeşitliliği ve kalitesini artırmak hem de yağ kalitesinde standartlara uygunluğu sağlamak olduğunu kaydetti.

