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Tarım Bakanı Şahali, Zeysan Yetkililerini Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. 

Tarım Bakanı Şahali, Zeysan Yetkililerini Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. 

21 Eylül 2018 Cuma 11:28
Tarım Bakanı Şahali, Zeysan Yetkililerini Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey ve beraberindekiler, ziyarette zeytin ve zeytinyağı konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktararak beklentilerini dile getirdi.

Bakan Şahali, geleneksel  özellik arz eden  zeytin ve zeytinyağı üreticiliğinin en önemsedikleri alanlardan birisi olduğunu belirtti. 

Son yıllarda, üretim alanlarında ciddi  artış gözlemlediklerini ve bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını ifade eden Bakan Şahali amaçlarının, hem zeytinde ürün çeşitliliği ve kalitesini artırmak hem de yağ kalitesinde standartlara uygunluğu sağlamak olduğunu kaydetti.
 

Son Güncelleme: 21.09.2018 16:29
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