Tarihteki en ilginç olaylar!

Amerikan iç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2.5'u helak olmuştur

Roma imparatoru Commodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp Collesium'da ölümüne dövüştürmüştür.

2'nci Dünya Savaşına katılan çoğu İngiliz tankında çay demlemek için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttu

5. yüzyılda Avrupalılar hastalıklarını iyileştireceklerine inandıkları için ceset yerlerdi.

1487 yılında Aztek tapınağındaki ayinlerde 20 binin üzerinde insan kurban edilmiştir.

Eski Mısır'da sinekler Firavun'u rahatsız etmesin diye kölelerin vücudu balla kaplanırdı.

Geçtiğimiz 3.000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir

Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı.

Deli Petro" olarak bilinen 1. Petro, karısıyla aşığını idam ettirdikten sonra kesik başlarını alkol dolu kavanoz içerisinde karısının odasında saklamıştır.

1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktorlarca önerildiklerine dair reklamlar yapıyordu.

Meksikalı general Santa Anna kaybettiği bacağı için görkemli bir cenaze töreni düzenlemiştir.

Dünya tarihindeki en çok ölümün olduğu 10 savaştan 7'si Çin'de gerçekleşmiştir.

Orta Çağ'da ölü askerlerin dişlerinden protezler yapılırdı.

Saddam Hüseyin'e Detroit kentinin altın anahtarı verilmişti.

M.S. 755 yılında Çin'de çıkan Lushan isyanında 30 milyonun üzerinde insan ölmüştür ki bu rakam o günkü dünya nüfusunun 6'da biridir.