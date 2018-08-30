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Tarihteki en ilginç olaylar!

Amerikan iç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2.5'u helak olmuştur

Tarihteki en ilginç olaylar!

Amerikan iç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2.5'u helak olmuştur

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:24
Tarihteki en ilginç olaylar!

Amerikan iç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2.5'u helak olmuştur

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Roma imparatoru Commodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp Collesium'da ölümüne dövüştürmüştür.

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2'nci Dünya Savaşına katılan çoğu İngiliz tankında çay demlemek için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttu

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5. yüzyılda Avrupalılar hastalıklarını iyileştireceklerine inandıkları için ceset yerlerdi.

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1487 yılında Aztek tapınağındaki ayinlerde 20 binin üzerinde insan kurban edilmiştir.

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Eski Mısır'da sinekler Firavun'u rahatsız etmesin diye kölelerin vücudu balla kaplanırdı.

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Geçtiğimiz 3.000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir

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Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı.

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Deli Petro" olarak bilinen 1. Petro, karısıyla aşığını idam ettirdikten sonra kesik başlarını alkol dolu kavanoz içerisinde karısının odasında saklamıştır.

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1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktorlarca önerildiklerine dair reklamlar yapıyordu.

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Meksikalı general Santa Anna kaybettiği bacağı için görkemli bir cenaze töreni düzenlemiştir.

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Dünya tarihindeki en çok ölümün olduğu 10 savaştan 7'si Çin'de gerçekleşmiştir.

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Orta Çağ'da ölü askerlerin dişlerinden protezler yapılırdı.

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Saddam Hüseyin'e Detroit kentinin altın anahtarı verilmişti.

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M.S. 755 yılında Çin'de çıkan Lushan isyanında 30 milyonun üzerinde insan ölmüştür ki bu rakam o günkü dünya nüfusunun 6'da biridir.

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