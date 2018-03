Tapuda yeni dönem pilot uygulama ile başladı.

Gayrimenkul satış ve ipotek işlemleri için farklı bir şehre gitmenin önüne geçecek projenin pilot uygulaması İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul'da ikamet eden bir vatandaş, Avcılar Tapu Müdürlüğü'ne giderek Samsun'daki dairesinin satışını yaptı. Yetkililer, uygulamanın yıl sonuna kadar bütün Türkiye'de hayata geçirileceği müjdesini verdi.



Uzun süredir vatandaşların şikâyet ettiği tapu işlemleri için şehir şehir dolaşma çilesi nihayet sona eriyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu daireleri arasında on-line iletişim sağlayacak projesinin pilot uygulaması başladı. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) sayesinde on binlerce vatandaşın arazi satmak için farklı bir şehre gitmesine gerek kalmayacak. Örneğin Edirne'de yaşayan bir vatandaş Kars'ta bulunan arsasını satmak için yüzlerce kilometre yol gitmeyecek. Bu kapsamda satış, satış-ipotek ve ipotek işlemleri için pilot uygulama 21 Eylül 2011'de gerçekleştirildi. İstanbul Avcılar Tapu Müdürlüğü'nde Samsun ili İlkadım Tapu Müdürlüğü yetki sahasında bulunan bir dairenin satışı yapıldı. Uygulamanın bu yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor. Sistemin tam çalışması halinde Türkiye genelindeki tüm tapu daireleri arasında on-line işlem yapılabilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yılda ortalama 7 milyon işlem gerçekleştirerek yaklaşık 20 milyon vatandaşa hizmet veriyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün uzun süredir yürüttüğü çalışmayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hızlandırdı.





Tapu müdürlükleri tarafından kendi yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili genel müdürlükçe belirlenecek akitli ve akitsiz tapu işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemler için bilgi ve belgelerin elektronik ortamda gönderilmesinde TAKBİS veri tabanı kullanılıyor. 6083 sayılı kanun ve yeni yönetmelik uyarınca yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu işlemi de bulundukları ülkeden yerine getirilebilecek. Türkiye'de taşınmaza ilişkin bir işlem yapılabilmesi için her gün binlerce insan seyahat etmek veya notere giderek vekaletname vermek zorunda kalması zaman ve işgücü kayıplarına neden oluyor.



Sistem nasıl çalışıyor?



Tapu müdürlüğü tarafından kabul edilen başvurunun karşılanabilmesi için TAKBİS üzerinden taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki talebi işlemi başlatılıyor. Taşınmaza ait bilgiler, başvuru sahiplerinin TC kimlik numaraları girilerek, ilgili belgeler, talebe dair resmî yazı elektronik ortamda taranarak gönderiliyor. Yetki talep edilen müdürlük, Doküman Yönetim Sistemi'ne kaydedilen bilgi ve belgeler ile taşınmaza ait kütükteki bilgiler ve kendi arşivinde yer alan hak sahibinin tespitine esas bilgi ve belgeleri karşılaştırarak yetki talebini onaylıyor. Başvuru yapılan müdürlük ekrandan talebin onaylanıp onaylanmadığını anlık olarak takip edebiliyor. Onaydan itibaren başvuru yapılan müdürlükte yetki verilen işlem başlatılıyor. Başvuru yapılan yerde herhangi bir kısıt ile karşılaşılmazsa düzenlenen satış/ipotek Resmi Senedi veya İntikal Tescil İstem Belgesi, taraflar ve tapu müdürlüğünce imzalanıp işlem tamamlanıyor.