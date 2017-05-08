Tanzanya'daki Trafik Kazası

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Mwanza, 8 Mayıs 17 : Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da ilkokul öğrencilerini taşıyan bir otobüsün kamyonla çarpıştığı kazada ölenlerin sayısının 36'ya çıktığı bildirildi.

Tanzanya'nın Arusha kentindeki bölge hastanesinin morg görevlisi Francis Costa, 36 cesedin getirildiğini ifade etti.

Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin eğitim gördüğü okulun müdürü Ephraim Jackson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda yas ilan edildiğini ve eğitime 7 gün ara verildiğini söyledi.

Arusha kentinden 150 kilometre uzaklıktaki Rhotia bölgesinde dün meydana gelen kazada öğrencileri sınav yerine taşıyan otobüs bir kamyonla çarpışmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre otobüs şoförü, iki öğretmen ve öğrencilerin aralarında bulunduğu 34 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/ÖZ/HA)

