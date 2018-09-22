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Tanzanya\'daki Feribot Kazasında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 140\'a Yaklaştı

ÖLENLER İÇİN 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ 

Tanzanya\'daki Feribot Kazasında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 140\'a Yaklaştı

ÖLENLER İÇİN 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ 

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
Tanzanya\'daki Feribot Kazasında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 140\'a Yaklaştı
ÖLENLER İÇİN 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ 
Darrüsselam, 22 Eylül 18 (.): Tanzanya\'da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü üzerinde alabora olması sonucu yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, şu ana kadar yaklaşık 140 kişinin cesedine ulaşılırken, su altında kalan 100\'e yakın ceset daha olabileceği belirtildi.
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, kazada hayatını kaybedenler anısına ülkede yarından itibaren 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. 
Mwanza Bölge Komiseri John Mongella, 40 civarında kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. 
Facia tüm ülkeyi yasa boğarken, kazanın, feribotun limana sadece 50 metre uzaktayken meydana geldiği bildirildi. Feribottaki çoğu yolcunun yüzme bilmemesi nedeniyle kurtulamadığı tahmin ediliyor. 
Ayrıca yolcuların yanı sıra kargo da taşıdığı kaydedilen feribotun, en fazla 100 yolcu kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor. 
Dün akşam aşırı yüklendiği ileri sürülen, Ukara ve Bugolara adaları arasında çalışan "The MV Nyerere" isimli feribot Viktorya Göl\'ünde alabora olmuştu.
Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan ve bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı.
1996\'da 800\'den fazla kişi yine Viktorya Gölü üzerindeki feribot kazasında, yaklaşık 200 kişi de 2011\'de Zanzibar yakınlarındaki kazada yaşamını yitirmişti.
(AA/TUĞ/HÖ)

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