Tanzanya, Bm Yetkilisinden Ülkeyi Terk Etmesini İstedi

Örgüt, daha önce ülkede adil seçimlerin yapılmadığı, polisin aşırı güç kullandığına, gazetecilerin ve muhalif siyasetçilerin tutuklandığına siyasi gösterilerin yasaklandığına dair eleştirilerde bulunmuştu.

Tanzanya'da iktidar, Kasım 2015'te yapılan genel seçimden bu yana BMKP yetkililerini muhalefetin seçimlere hile karıştığına dair iddialarına destek çıkarak, ülkenin iç işlerine müdahalede bulunmakla suçluyor.

Milma, "BMKP temsilcisine bazı uluslararası diplomatik işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre tanındığı doğrudur." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aziz Milma, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Tanzanya hükümeti, BM Kalkınma Programı (BMKP) ülke temsilcisi, Gambia vatandaşı Awa Dabo'nun 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.