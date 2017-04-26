Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 06:52

Tanzanya, Bm Yetkilisinden Ülkeyi Terk Etmesini İstedi

Tanzanya, ülkenin iç işlerine karıştığı iddiasıyla Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinden ülkeyi terk etmesini istedi.

Tanzanya, Bm Yetkilisinden Ülkeyi Terk Etmesini İstedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Mwanza, 26 Nisan 17 : Tanzanya, ülkenin iç işlerine karıştığı iddiasıyla Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinden ülkeyi terk etmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aziz Milma, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Tanzanya hükümeti, BM Kalkınma Programı (BMKP) ülke temsilcisi, Gambia vatandaşı Awa Dabo'nun 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Milma, "BMKP temsilcisine bazı uluslararası diplomatik işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre tanındığı doğrudur." ifadelerini kullandı.

Müsteşar, konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

Tanzanya'da iktidar, Kasım 2015'te yapılan genel seçimden bu yana BMKP yetkililerini muhalefetin seçimlere hile karıştığına dair iddialarına destek çıkarak, ülkenin iç işlerine müdahalede bulunmakla suçluyor.

Örgüt, daha önce ülkede adil seçimlerin yapılmadığı, polisin aşırı güç kullandığına, gazetecilerin ve muhalif siyasetçilerin tutuklandığına siyasi gösterilerin yasaklandığına dair eleştirilerde bulunmuştu.

(AA/ÖZ/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması Yasaklandı 'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması...
Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü
Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı
Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız Girdi Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız...
Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara Bağlamak Üzere Olağanüstü Bir Zirvede Bir Araya Geldi Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde...

Haberi Oku