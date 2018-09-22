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Tanzanya'daki Feribot Kazasında Ölü Sayısı 196'ya Yükseldi

Tanzanya'daki Feribot Kazasında Ölü Sayısı 196'ya Yükseldi

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:37
Tanzanya'daki Feribot Kazasında Ölü Sayısı 196'ya Yükseldi

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA OLAYDAN İKİ GÜN SONRA BİR KİŞİ KURTARILDI
Tanzanya'da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü'nde alabora olması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı.
Ülke medyasındaki haberlere göre, şu ana kadar yaklaşık 196 kişinin cesedine ulaşıldı. Ülkede kazada hayatını kaybedenler anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildi. 
Devlet Başkanı John Magufuli, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, kazanın yaşandığı sırada feribot içinde olmadığı tespit edilen kaptanın gözaltına alındığını açıklayarak, olayla ilgili tüm sorumluların yakalanması için talimat verdiğini söyledi.
Magufuli, "İlk raporlara göre, kazanın aşırı yüklenmeden kaynaklandığı anlaşılıyor. Ama kaza için kurulacak komite bizlere daha fazla bilgi verecek." diye konuştu.
İKİ GÜN SONRA SAĞ KURTARILDI
Bu arada Tanzanya Ulaştırma Bakanı Isaack Kamwelwe su altında kalan cesetlere ulaşma çabalarının sürdüğünü duyurdu. Mwanza Bölge Komiseri John Mongella da felaketin üzerinden iki gün geçmesine rağmen bir kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Facia tüm ülkeyi yasa boğarken, kazanın, feribotun limana sadece 50 metre uzaktayken meydana geldiği bildirildi. Feribottaki çoğu yolcunun yüzme bilmemesi nedeniyle kurtulamadığı tahmin ediliyor.
Ayrıca yolcuların yanı sıra kargo da taşıdığı kaydedilen feribotun, en fazla 100 yolcu kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.
Ukara ve Bugolara adaları arasında çalışan "The MV Nyerere" isimli feribot perşembe akşamı Viktorya Gölü'nde alabora olmuştu.
Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan ve bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı.
1996'da 800'den fazla kişi yine Viktorya Gölü'ndeki feribot kazasında, yaklaşık 200 kişi de 2011'de Zanzibar yakınlarındaki kazada yaşamını yitirmişti.
 

Son Güncelleme: 22.09.2018 16:44
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