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İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
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KKTC kontenjanlarına yerleştirilen ve burs almaya aday öğrencilerin listesi açıklandı.

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KKTC kontenjanlarına yerleştirilen ve burs almaya aday öğrencilerin listesi açıklandı.

21 Kasım 2011 Pazartesi 18:43
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2011-ÖSYS Ön Lisans Kontenjan Adayların Yerleştirme Bilgileri
    
         
ADI
SOYADI
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE
BÖLÜM
AHMET
SARPKAYA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP MESLEK YÜKSEKOKULU
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İÖ)
AYŞE
ŞAHİN
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
AYŞEGÜL
DELİBAŞ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
AYŞEGÜL
İSKENDER
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELİŞİMİ
BAHAR
BÜLBÜL
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
BARIŞ
DOLMACI
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
BARIŞ
OSMANLILAR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ (İÖ) (BK.449)
BİLGEHAN
ERGÜN
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
EGE MESLEK YÜKSEKOKULU
GIDA TEKNOLOJİSİ
CEM
GÜÇSAV
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SİVRİHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
CEMRE
GELDEÇ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İÖ)
CEYDA
SAĞER
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
EBRU
MERHAMETSİZ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
GÜLCAN
BALCI
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
HÜSEYİN
YÖNLÜER
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O.
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
KADRİYE
ÇAKLİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELİŞİMİ
MAZLUM
BİNGÖL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE MESLEK Y.O.
İKLİM-SOĞUT. TEK.
MERYEM
YALÇIN
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
SALİME
KORKMAZHAN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O.
ÇOCUK GELİŞİMİ
SEYDE
GÖÇERİLİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ (İÖ)

 
 
 
 
 
 
Son Güncelleme: 21.11.2011 18:43
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