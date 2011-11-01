Talip Atalay Bayramın Erdemlerine Dikkat Çekti

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kurban Bayramı’nın fedakarlık, adanmışlık dayanışma gibi önemli erdemlerin mesajını veren bir bayram olduğunu belirterek, bu erdemlerin her zaman hatırlanmasının

önemine dikkat çekti.

Atalay, Kurban Bayramı’nda yurt dışında olacağını bu nedenle bayram için planladığı ziyareti şimdi gerçekleştirdiğini söyledi.

Atalay, Kurban Bayramı’nın çok özel bir bayram olduğunu ve fedakarlıkla, adanmışlıkla, dayanışmayla ilgili bu bayramı topluma yeniden hatırlatmak gerektiğini söyledi ve Kurban Bayramı’nın önemini

vurguladı.

Aziz ise, her kesimin ve özellikle toplum yararına yapılan çalışmaları duyurmanın, sağlıklı kamu oyu oluşturmanın görevleri olduğunu vurgulayarak, “Toplumsal bütünlüğü sağlayacak her türlü etkinliği

duyurmak en başta gelen görevimizdir. Bu iş görevi çerçevesinin dışında insanlık görevlerimizin de olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Aziz, İnsanlık ve toplum yararına çalışmanın da insanlık erdemi ve görevi olduğunu vurguladı.