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"taliban Afganistan\'da Kaybetmiyor"

ABD GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL JOSEPH DUNFORD:  

"taliban Afganistan\'da Kaybetmiyor"

ABD GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL JOSEPH DUNFORD:  

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:14

ABD GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL JOSEPH DUNFORD:  "(TALİBAN) ŞU AN İÇİN KAYBETMİYORLAR. BENCE BUNU SÖYLEMEK ADİL OLUR”

Ankara, 19 Kasım 18 (.): ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Taliban\'ın Afganistan\'da şu an için kaybetmediğini belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dunford, Kanada’da düzenlenen Halifax Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Taliban\'ın "kaybetmediğini" ve Afganistan\'daki savaşı sona erdirmek için "askeri bir çözüm" olmadığını söyledi.

Taliban ile ilgili açıklamalarda bulunan Dunford, "Şu an için kaybetmiyorlar. Bence bunu söylemek adil olur." dedi.

ABD ve NATO müttefiklerinin, Taliban\'ı savaşa son vermeye ikna etmek için askeri, siyasi ve ekonomik baskıyı artırmaya çalıştığını ifade eden Dunford, "Taliban\'ın bir noktada uzlaşmak zorunda olduklarını bildiğine inanıyoruz. Başarının anahtarı, Taliban’ı müzakerelere teşvik etmek için tüm baskıyı bir araya getirmek." diye konuştu.

Afganistan\'da gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine değinen Dunford, Taliban ile uzlaşma noktasına gelindiğini söylemek için uzun bir yol olduğunu düşündüğünü söyledi.

Afganistan Yüksek Barış Şurası, dün ABD\'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad\'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşerek ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını açıklamıştı.

(AA/ÖZ/GÜL)  

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