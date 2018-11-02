Taliban, Abd İle Görüşecek

ABD\'NİN 2014\'TE SERBEST BIRAKTIĞI ÜST DÜZEY TALİBAN YÖNETİCİLERİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE ROL ALMAK İÇİN ÖRGÜTÜN KATAR OFİSİNDE FAALİYETE BAŞLADI



TALİBAN, ABD İLE GÖRÜŞME İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR



Kabil, 2 Kasım 18 : ABD\'nin 2014\'te serbest bıraktığı üst düzey Taliban yöneticileri, örgütün Katar\'daki ofisinde yeniden çalışmaya başlarken, Taliban\'ın ABD yönetimiyle görüşmeye hazırlandığı bildirildi.



Taliban örgütü sözcüsü Zabihullah Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014\'te Taliban\'ın elinde rehin tutulan ABD askeri BoweBergdahl karşılığında serbest bırakılan 5 üst düzey örgüt yöneticisinin Afganistan\'da barışın sağlanması için ABD ile doğrudan müzakere masasına oturmak üzere Katar\'daki Taliban ofisinde çalışmalarına başladığını söyledi.



Mücahit, barış görüşmelerinin önce ABD ile yapılacağını öne sürdü.



Afganistan\'da yayım yapan Vaisa gazetesi, 5 örgüt yöneticisinin, Taliban lideri Molla HaybatullahAkundzade\'nin talimatı üzerine Afganistan hükümeti ile örgüt arasındaki barış görüşmelerinde yer alacağını belirtti.



SERBEST BIRAKILANLARIN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ ROLÜ



Taliban örgütünün CeyşulMüslimin Grubu eski lideri Sayed Akbar Aga, AA\'ya yaptığı açıklamada, söz konusu örgüt yöneticilerinin müzakere için çalışmaya başlamasının barış için büyük bir adım olduğunu kaydetti.



Müzakerelere katılan örgüt yöneticilerinin Molla Fazel, Hayrullah Hayirhah, Abdul Hak Vasik, Molla Norullah Nuri ve Muhammad Nabi Ömeri olduğunu ifade eden Aga, söz konusu kişilerin daha önce örgütün üst kademelerinde görev yaptığını aktardı.



Aga, bu kişilerin barış görüşmelerinde yer almasının ülkede istikrarın sağlanması için yeni umutlar doğurduğunu bildirdi.



AFGAN MAKAMLARI UMUTLU



Afganistan Yüksek Barış Şurası Üyesi Muhammed AminVukad, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında barış görüşmelerinin başlaması yönünde ABD\'nin kararlılığını vurguladı.



Taliban ile görüşmelerin başlaması için çok büyük adımlar atıldığını dile getiren Vukad, süreçten umutlu olduklarının altını çizdi.



Vukad, ülkede barışın tesisi için yapılan her türlü çalışmadan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Bazı bölgeleri Taliban\'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.



Hükümetinin, geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.



Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar\'ın başkenti Doha\'da, Haziran 2013\'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban\'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.



(AA/RU/FEZ)





