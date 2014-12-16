Taliban Ve Afgan Güvenlik Güçleri Arasındaki Çatışmada 41 Militan Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Kunar kentinde Taliban ve Afgan güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmada 41 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Askeri yetkili Nüman Atifi, kentin Dangam ilçesinde üç gündür devam eden çatışmalarda 41 Taliban militanının öldürüldüğünü, 5 Afgan askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çatışmalarda 47 militan ve 6 askerin yaralandığını belirten Atifi, "Çatışmalar Taliban'a karşı bölge sakinlerinin ayaklanmasının ardından başladı. Militanların arasında yabancı ülke vatandaşları da var" dedi.

Atifi, bölgeye takviye gönderildiğini ifade ederek Taliban'ın çatışma sırasında sivillerin evlerini ateşe verdiğini aktardı.

Yüzlerce Afgan ve yabancı militanın, Dangam ilçesini ele geçirmek için saldırı düzenlediğini söyleyen Afgan yetkililer, militanların Pakistan istihbaratının yardımıyla çatıştığını iddia ediyor.

Öte yandan, ülkenin Nuristan kentinde NATO'nun insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 8 Taliban militanının öldürüldüğü belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırının dün geçe Vant Vaygel ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.