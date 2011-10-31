Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Talat: Zirveden Umutlu Değilim Yanılırsam Sevinirim

Talat, “Bütün bilgiler kayıtlıdır. Yazılı olmayan anlaşma, anlaşma değildir. Gizli anlaşma olmaz” dedi

Talat: Zirveden Umutlu Değilim Yanılırsam Sevinirim

Talat, “Bütün bilgiler kayıtlıdır. Yazılı olmayan anlaşma, anlaşma değildir. Gizli anlaşma olmaz” dedi

31 Ekim 2011 Pazartesi 15:01
Talat: Zirveden Umutlu Değilim Yanılırsam Sevinirim
banner238

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,  New York’ta başlayan zirvenin sonucundan pek umutlu olmadığını söyledi. Talat, “Yanılmayı çok isterim. Olumlu bir sonuç çıkarsa en çok ben sevineceğim” dedi.

Talat, Türk tarafının “çapraz oy” konusunu çıplak olarak kabul etmediğini de hatırlattı.  Çapraz oyun 13 maddelik bir paket içinde olduğunu belirten Talat, “Çapraz oy konusunda ne anlaştık, ne de reddettik. 13 madde tümü de müzakereye açık olarak bir bütündü” diye konuştu.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah katıldığı bir programda New York’ta başlayan üçlü müzakere sürecini  değerlendiren Talat, “Şahsen bir şey olmasını beklemiyorum ama yanılmayı temenni ederim“ diye konuştu.

Müzakere sürecinde basında Kamu Hizmeti Komisyonu ve Merkez Bankası başkanlığının dönüşümlü olması konusunda anlaşmaya varıldığı yolunda haberler olduğuna dikkat çeken Talat, “bu konuların esasa ilişkin konular olmadığını ve zaten geçmişte anlaşmaya çok yakın olan konular olduğunu” söyledi.

“RUHEN VE BEDENEN ÇÖZÜME YABANCI”

Talat, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun BM Genel Sekreteri’nden artık çözüm olmayacaksa bunu ilan etmesini istediğini hatırlatarak, “Sayın Eroğlu ruhen ve bedenen çözüme yabancıdır” dedi.

Talat, Türk tarafının çözüm için bütün varlığını ve çabasını ortaya koyması gerektiğini söyleyerek, Rum tarafının da Türk tarafında kim başa gelirse gelsin onu düşman ilan ettiğine dikkat çekti. Talat, buna rağmen çözüm için Rum tarafını zorlamanın Türk tarafının görevi olması gerektiğini ifade etti.

“TEESSÜF EDERİM…”

2. Cumhurbaşkanı Talat, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun “Ben yazılı olana bakarım, Talat’ın Hristofyas’ın kulağına neler fısıldadığına bakmam” yolunda ifadeler kullandığını da belirterek, “teessüflerini” dile getirdi.

Talat, “Bütün bilgiler kayıtlıdır. Yazılı olmayan anlaşma, anlaşma değildir. Gizli anlaşma olmaz” ifadelerini kullandı.

“ÇAPRAZ OY MÜZAKEREYE AÇIK PAKETİN PARÇASI”

“Çapraz oy” konusundaki bir soru üzerine de Talat, Türk tarafının çapraz oyu çıplak olarak zaten kabul etmediğini hatırlattı.  Çapraz oyun 13 maddelik bir paket içinde olduğunu belirten Talat, “Çapraz oy konusunda ne anlaştık, ne de reddettik. 13 madde tümü de müzakereye açık olarak bir bütündü” dedi.

Bu paketin o zaman masada olduğunu, ancak kritik sorunun söz konusu paketin şimdi masada olup olmadığı olduğunu belirten Talat, paketin “bazılarına göre Türkiye nedeniyle masada olduğunu, Kıbrıs Türk tarafı için ise olmadığını” söyledi. Talat, “dolayısıyla Eroğlu’nun referandum önerisinin öneri olmadığını, hem çapraz oy hem de anlaşmanın geneli üzerinde referandum olamayacağını” ifade etti.

Talat, bir soru üzerine, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın rahatsızlığından sonra Cumhurbaşkanı Eroğlu tarafından kendisine hiçbir bilgi verilmediğini de söyledi. Talat, “Ancak, Cumhurbaşkanlığı görevi yapan bir kişi olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Bu manevi bir mesele” dedi.

BM RESEPSİYONU

24 Ekim BM Günü nedeniyle Ledra Palace’daki resepsiyona Eroğlu’nun katılmadığını,  Hristofyas’ın ise bu fırsatı değerlendirerek “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına konuşma yaptığını belirten Talat, “Hani bizim eşitliğimiz” diye sordu.

KIRILMA NOKTASI

“Kıbrıs sorununun bundan sonraki sürecine” ilişkin soru üzerine de 2. Cumhurbaşkanı Talat, kırılma noktasının Rum tarafının 2012’de AB Dönem Başkanlığını aldığında olabileceğini anlattı.

Ancak bu arada çeşitli olaylar olduğuna dikkat çeken Talat, Rumlara Karpaz’da ayin izni verilmemesini eleştirdi ve bunun üzerine AİHM’in Türkiye’den izahat istediğini belirtti. Böyle şeylerin olmaması gerektiğini söyleyen Talat, “Kıbrıs Türkü’nü yine mi karanlık dönemlere götürecekler…” diye sordu.

2. Cumhurbaşkanı Talat, “müzakerelerden Türkiye’de de umut yok ancak statüko bizim işimize yaramaz” diyerek,  beklentilerin aksine müzakerelerin kesilmeyeceğin ekledi.

Son Güncelleme: 31.10.2011 15:01
Anahtar Kelimeler:
EroğluKamuMüzakereTalatZirve
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim