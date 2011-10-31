Talat: Zirveden Umutlu Değilim Yanılırsam Sevinirim

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, New York’ta başlayan zirvenin sonucundan pek umutlu olmadığını söyledi. Talat, “Yanılmayı çok isterim. Olumlu bir sonuç çıkarsa en çok ben sevineceğim” dedi.

Talat, Türk tarafının “çapraz oy” konusunu çıplak olarak kabul etmediğini de hatırlattı. Çapraz oyun 13 maddelik bir paket içinde olduğunu belirten Talat, “Çapraz oy konusunda ne anlaştık, ne de reddettik. 13 madde tümü de müzakereye açık olarak bir bütündü” diye konuştu.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah katıldığı bir programda New York’ta başlayan üçlü müzakere sürecini değerlendiren Talat, “Şahsen bir şey olmasını beklemiyorum ama yanılmayı temenni ederim“ diye konuştu.

Müzakere sürecinde basında Kamu Hizmeti Komisyonu ve Merkez Bankası başkanlığının dönüşümlü olması konusunda anlaşmaya varıldığı yolunda haberler olduğuna dikkat çeken Talat, “bu konuların esasa ilişkin konular olmadığını ve zaten geçmişte anlaşmaya çok yakın olan konular olduğunu” söyledi.

“RUHEN VE BEDENEN ÇÖZÜME YABANCI”

Talat, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun BM Genel Sekreteri’nden artık çözüm olmayacaksa bunu ilan etmesini istediğini hatırlatarak, “Sayın Eroğlu ruhen ve bedenen çözüme yabancıdır” dedi.

Talat, Türk tarafının çözüm için bütün varlığını ve çabasını ortaya koyması gerektiğini söyleyerek, Rum tarafının da Türk tarafında kim başa gelirse gelsin onu düşman ilan ettiğine dikkat çekti. Talat, buna rağmen çözüm için Rum tarafını zorlamanın Türk tarafının görevi olması gerektiğini ifade etti.

“TEESSÜF EDERİM…”

2. Cumhurbaşkanı Talat, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun “Ben yazılı olana bakarım, Talat’ın Hristofyas’ın kulağına neler fısıldadığına bakmam” yolunda ifadeler kullandığını da belirterek, “teessüflerini” dile getirdi.

Talat, “Bütün bilgiler kayıtlıdır. Yazılı olmayan anlaşma, anlaşma değildir. Gizli anlaşma olmaz” ifadelerini kullandı.

“ÇAPRAZ OY MÜZAKEREYE AÇIK PAKETİN PARÇASI”

“Çapraz oy” konusundaki bir soru üzerine de Talat, Türk tarafının çapraz oyu çıplak olarak zaten kabul etmediğini hatırlattı. Çapraz oyun 13 maddelik bir paket içinde olduğunu belirten Talat, “Çapraz oy konusunda ne anlaştık, ne de reddettik. 13 madde tümü de müzakereye açık olarak bir bütündü” dedi.

Bu paketin o zaman masada olduğunu, ancak kritik sorunun söz konusu paketin şimdi masada olup olmadığı olduğunu belirten Talat, paketin “bazılarına göre Türkiye nedeniyle masada olduğunu, Kıbrıs Türk tarafı için ise olmadığını” söyledi. Talat, “dolayısıyla Eroğlu’nun referandum önerisinin öneri olmadığını, hem çapraz oy hem de anlaşmanın geneli üzerinde referandum olamayacağını” ifade etti.

Talat, bir soru üzerine, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın rahatsızlığından sonra Cumhurbaşkanı Eroğlu tarafından kendisine hiçbir bilgi verilmediğini de söyledi. Talat, “Ancak, Cumhurbaşkanlığı görevi yapan bir kişi olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Bu manevi bir mesele” dedi.

BM RESEPSİYONU

24 Ekim BM Günü nedeniyle Ledra Palace’daki resepsiyona Eroğlu’nun katılmadığını, Hristofyas’ın ise bu fırsatı değerlendirerek “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına konuşma yaptığını belirten Talat, “Hani bizim eşitliğimiz” diye sordu.

KIRILMA NOKTASI

“Kıbrıs sorununun bundan sonraki sürecine” ilişkin soru üzerine de 2. Cumhurbaşkanı Talat, kırılma noktasının Rum tarafının 2012’de AB Dönem Başkanlığını aldığında olabileceğini anlattı.

Ancak bu arada çeşitli olaylar olduğuna dikkat çeken Talat, Rumlara Karpaz’da ayin izni verilmemesini eleştirdi ve bunun üzerine AİHM’in Türkiye’den izahat istediğini belirtti. Böyle şeylerin olmaması gerektiğini söyleyen Talat, “Kıbrıs Türkü’nü yine mi karanlık dönemlere götürecekler…” diye sordu.

2. Cumhurbaşkanı Talat, “müzakerelerden Türkiye’de de umut yok ancak statüko bizim işimize yaramaz” diyerek, beklentilerin aksine müzakerelerin kesilmeyeceğin ekledi.