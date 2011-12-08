Talat Kimliğimiz Kişiliğimiz Küçülüyor

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıslı Türk kimliğinin erozyona uğradığını belirterek, “Rüzgar iki yönden geliyor. Biz, her ikisine de açığız. Ve gittikçe inceliyoruz, zayıflayıp küçülüyoruz. Kimliğimiz, kişiliğimiz küçülüyor” ifadelerini kullandı.

Talat, katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, müzakerelerde nüfus konusunun tamamen yanlış ele alındığını savunan Talat, “Nüfus sayımı yapılsa ne işe yarayacak? Evlenmeleri veya başka insanların adaya gelmesini mi engelleyeceğiz…” diye konuştu.

Nüfus sayımı konusunu Rum liderle kendisinin de konuştuğunu ve karşı tarafın BM gözetiminde eş zamanlı nüfus sayımı istediğini kaydeden Talat, Türk tarafının ise referanduma bir-iki ay kala BM gözetiminde nüfus sayımı yapılmasını önerdiğini ve bu önerinin Rum tarafını tatmin ettiğini söyledi.

Talat, şöyle devam etti:

“Müzakereler çerçevesindeki nüfus sayımının aslı bu. Ama Eroğlu, ‘ben devletim, ben sayarım’ dedi. Bunu her zaman yapabilirdi. Hristofyas ile konuşarak yapmaya gerek yok ki… Neden yapıldı bu sayım? Sana inanacak mı? Ağzınla kuş tutsan Hristofyas sana inanmaz. 7 değil 777 BM görevlisi olsa sana yine inanmaz. O zaman bu sayım neden yapılıyor? Çözüm olana kadar, hele Eroğlu’nun mentalitesiyle devamlı vatandaşlık dağıtılırken sonuç almak mümkün mü? Nüfusu 3-5 ayda ikiye de katlayabilirsin. Müzakereler için sayımın bir anlamı yok…”

“NÜFUS BİLİNİYOR”

Mehmet Ali Talat, nüfusu bilmenin önemli olduğunu ancak KKTC nüfusunun bilindiğini de kaydetti.

Devlet Planlama Örgütü’nün, her günün nüfusunu akşamüstü açıklayabileceğini savunan Talat, “Kayıtlar var. Giren-çıkan, doğan-ölen belli. Güney Kıbrıs ile olan geçiş kapılarında form doldurulur, bilgisayarlara işlenir ve tüm bilgisayarlar çevrimiçi bağlıdır. Yeşilırmak’tan giren vatandaş Pergama’dan çıkıyor. Bu iş nasıl oluyor? Devlet bunları alır, işler, yarın da sana bugünün nüfusunu verir. Üstelik o tarlalara, evlere saklandığı söylenen kaçaklar da bilinir. Sayımla bulunamayan, bilgisayar kayıtlarından bulunur” dedi.

Talat, şöyle devam etti:

“Nüfus zaten biliniyor. Üstelik böyle ilkel bir sayım nasıl olabilir? Dua etsinler insanlar ‘ben içeri kapanmayacağım’ diye sokaklara dökülmedi. Anlamsız, abesle iştigal, hiçbir işe yaramayan, gereksiz bir sayım oldu, birileri tatmin oldu ama kim ben anlamış değilim. BM’nin tatmin olması gibi bir şey de söz konusu değil. ‘Aferin’ de demedi…”

“İKİ TARAF DA İSTEKSİZ”

Geçmişte Kıbrıs Türk tarafının baskı yapıp süreci sürükleyen taraf olduğunu kaydeden Talat, “Şimdi Kıbrıs Türk tarafının böyle bir çabası var mı, bilmiyorum” dedi.

Anlaşma olmamasının, Kıbrıslı Rumların BM ve AB üyeliğinin devam edeceği, Kıbrıslı Türklerin de izolasyonlarla yaşayacağı anlamına geldiğini kaydeden Talat, “(Eroğlu) çözüm olmayacağını ilan etmesiyle KKTC’nin tanınma yoluna gireceğini düşünüyor belki...! Sonuç olarak iki taraf da isteksiz. Çözümü kim yapacak, uzaylılar mı?” diye konuştu.

Talat, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye’nin yapabileceği çok şey olmadığını ifade ederek, birincil sorunun Kıbrıslılara ait olduğunu ve çözümü Kıbrıslı Türklerin sürükleyeceğini belirtti.

Talat, Kıbrıs sorununun çözümünü kısa vadede mümkün görmediğini söyledi.

“KIBRIS RUM TARAFININ AB BAŞKANLIĞINA ENGEL OLUNAMAYACAK”

Talat, Kıbrıs Rum tarafının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak AB dönem başkanlığını almasına engel olunamayacağını da söyledi. Talat, “Buna ne Türkiye engel olabilir, ne de savaş çıksa bu durum durdurulabilir” diye konuştu.

AB’nin bir yasalar, tüzükler, anlaşmalar bütünü olduğuna işaret eden Talat, Kıbrıs Rum tarafının dönem başkanlığını alacağı tarihin de belli olduğunu ve bunun asla değişmeyeceğini ifade etti.

Talat, “Türkiye elbette büyük güçtür, dünya devletidir. Bu durumu protesto edecek, tavır koyacak, Güney Kıbrıs’ın başkanlık ettiği toplantılara katılmayacak. Resmi makamlar Güney’e gidip temaslar yapmayacak. Ama bileceğiz ki Rumların dönem başkanlığını engellemek mümkün değil” dedi.

Bazı siyasi partilerin temsilcilerini Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB hazırlıklarını izlemek üzere Brüksel’e göndermesini de eleştiren Talat, “İnsanları anlıyorum ama partileri anlamıyorum. Vatandaş gider kimlik, pasaport alır, çocuğunu okutur vs. Evet, anlıyorum. Ama partileri anlamıyorum…” dedi.