Takım Yararına Soyundular

İngiltere'de Bristol Üniversitesi netbol kadın takımı oyuncuları kulüpleri yararına çıplak poz verdi.



Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu takım oyuncuları çıplak poz vererek 2012 takvimini oluşturdular. Takvimden elde edilecek gelir üniversitenin netbol takımı yararına kullanılacak. Öğrenciler gelecek yıl idare edilecek şekilde bir para toplayacaklarından eminler.

Çok olumlu tepki aldıklarını söyleyen takım oyuncuları ailelerinin de bu etkinliğe destek verdiğini belirttiler. 7 euroya satılacak takvim şimdiden 250 şipariş almış.