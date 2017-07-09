Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Temmuz 2017 Pazar 12:48

Taiz'in Haziran Bilançosu: 165 Ölü

Taiz'in Haziran Bilançosu: 165 Ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

YEMEN'İN GÜNEYİNDEKİ TAİZ'DE, HAZİRAN AYINDA 165 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 426 KİŞİ YARALANDI

Yemen'in Taiz vilayetinde haziran ayı içinde meydana gelen çatışma ve şiddet olaylarında 165 kişinin öldüğü, 426 kişinin yaralandığı bildirildi.

Taiz'deki yüzden fazla insani yardım kuruluşu ve derneği temsil eden "İnsani Yardım Koalisyonu" adlı kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "haziran ayında hükümete bağlı güçler ve Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 165 kişinin öldüğü, 426 kişinin yaralandığı, 588 çocuğun ise yetim kaldığı" belirtildi.

Çatışmalarda 21 ev, tesis ve araç ile özel ve kamuya ait mülklerin zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, Taiz'in güney ve batı bölgelerindeki kırsal kesimlerde yaşayan 57 ailenin göçe zorlandığı ve insani yardımların durdurulması nedeniyle söz konusu ailelerin yeterli yardımdan yoksun olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca haziran ayı içinde kentte 86 kişinin koleradan hayatını kaybettiği, 13 bin 635 kişinin koleraya yakalandığı, salgın nedeniyle yüzlerce kişinin akın ettiği hastanelerde de büyük yoğunluk yaşandığı aktarıldı.

Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Taiz'in birçok bölgesi Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor ve buraya insani yardımların girişine izin verilmiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Vefat Etti Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Vefat Etti
Yemen'e Yönelik Tıbbi Yardım Yemen'e Yönelik Tıbbi Yardım
Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu
Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı" Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü...
Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
İtalya’nın güney bölgelerini teslim alan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberi Oku