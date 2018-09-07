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Tahran Zirvesi Teamüllerin Aksine "basına Açık" Düzenlendi

Tahran, 7 Eylül 18 (.): İran’ın ev sahipliğinde düzenlenen üçlü zirvenin müzakere kısmı, teamüllerin aksine basına açık gerçekleştirildi.

Tahran Zirvesi Teamüllerin Aksine "basına Açık" Düzenlendi

Tahran, 7 Eylül 18 (.): İran’ın ev sahipliğinde düzenlenen üçlü zirvenin müzakere kısmı, teamüllerin aksine basına açık gerçekleştirildi.

07 Eylül 2018 Cuma 20:18
Tahran Zirvesi Teamüllerin Aksine

Tahran, 7 Eylül 18 (.): İran’ın ev sahipliğinde düzenlenen üçlü zirvenin müzakere kısmı, teamüllerin aksine basına açık gerçekleştirildi.
Tahran’daki zirvenin açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etmesi bekleniyordu.
Basın mensupları, açılış konuşmalarının ardından basın toplantısının yapılacağı salona alındı.
Ancak daha sonra İranlı yetkili yayın kuruluşunun yayını kesmediği ortaya çıktı.
Bu karardan Türkiye ve Rusya tarafının bilgisi olmadığı öğrenildi.
Bu tür zirvelerde müzakerelerin basına kapalı yapıldığı biliniyor.
Müzakerelerin sürdüğü bu kısımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin sonuç bildirisine İdlib’de ateşkes ilanının eklenmesini istedi.
Putin ve Ruhani ise İdlib’de çok fazla sivil yaşadığı gerekçesiyle Erdoğan’ın çağrısını haklı bulduklarını belirtti ancak, ateşkes ifadesinin sonuç bildirisinde yer alması konusunda mutabakat sağlanmadı.
TAHRAN ZİRVESİNDEN ÇIKANLAR
Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Suriye konulu üçüncü zirvede İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ndeki duruma yoğunlaştı.
Üç garantör ülke lideri, İdlib\'deki durumun Suriye\'nin toprak bütünlüğü, terörle ortak mücadele ilkeleri ve Astana formatında oluşturulan işbirliği çerçevesinde ele alınmasında mutabık kaldı.
Liderler, İdlib\'de terörle mücadelenin sivilleri gözeterek yapılması konusunda ortak mesajlar verdi.
Suriye ihtilafının yalnızca siyasi süreç yoluyla çözüleceğine bağlılıklarını yineleyen liderler, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimin reddedileceğine ve ayrılıkçı gündemlerle ortak mücadele edileceğine de işaret etti.
(AA/HA)
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