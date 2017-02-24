Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Şubat 2017 Cuma 19:07

Tacizcisinden Öyle Bir İntikam Aldı Ki...

Tacizcisinden Öyle Bir İntikam Aldı Ki...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Tacizcisinden Öyle Bir İntikam Aldı Ki...
Londra’da bisikletiyle evine gitmekte olan genç bir kızın başına dünyanın her yerinde kadınlara yapılan çirkin saldırılara benzer bir olay geldi. Bu sefer tacizci attığı laflara bin pişman oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan olayda, bisikletiyle giden genç kıza yan taraftaki aracın sürücüsü laf atmaya başladı. Genç kız, adamla ilgilenmediğini ona hiç bakmayarak ve görmezden gelerek belli etti. Adam ise kızın telefonunu istemeye devam etti. Hatta kıza dokunmaya bile çalıştı.

En sonunda kızın canına tak etti ve kendi öcünü kendisi almaya karar verdi. Işık yeşile dönünce aracı bisikletiyle takip etmeye başladı. Kısa sürede aracı yakaladı ve intikamını aldı.

Olaylar, bisikletli kız ve tacizci adamın da arkasında bulunan ve kayıt halinde olan bir motorcu tarafından çekildi. Motorcu, neler olup bittiğini anlamak için kızı takip etmeye devam etti. Daha sonra olanları Youtube’a yükledi ve kısa sürede videoyu milyonlarca kişi izledi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendi Cenazesine Giderken Uyandı Kendi Cenazesine Giderken Uyandı
Soğuk Algınlığına Bozuk Paralı Tedavi! Soğuk Algınlığına Bozuk Paralı Tedavi!
Suudi Arabistan'da Ürdün'e Ait F-16 Savaş Uçağı Düştü Suudi Arabistan'da Ürdün'e Ait F-16 Savaş...
Nijerya'da İki Alman Arkeolog İçin Fidye İstendi Nijerya'da İki Alman Arkeolog İçin Fidye İstendi
BAB'ın Kuzeyine Bombalı Araçla Saldırı BAB'ın Kuzeyine Bombalı Araçla Saldırı
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kendi Cenazesine Giderken Uyandı

Haberi Oku