Tacizcisinden Öyle Bir İntikam Aldı Ki...



İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan olayda, bisikletiyle giden genç kıza yan taraftaki aracın sürücüsü laf atmaya başladı. Genç kız, adamla ilgilenmediğini ona hiç bakmayarak ve görmezden gelerek belli etti. Adam ise kızın telefonunu istemeye devam etti. Hatta kıza dokunmaya bile çalıştı.En sonunda kızın canına tak etti ve kendi öcünü kendisi almaya karar verdi. Işık yeşile dönünce aracı bisikletiyle takip etmeye başladı. Kısa sürede aracı yakaladı ve intikamını aldı.Olaylar, bisikletli kız ve tacizci adamın da arkasında bulunan ve kayıt halinde olan bir motorcu tarafından çekildi. Motorcu, neler olup bittiğini anlamak için kızı takip etmeye devam etti. Daha sonra olanları Youtube’a yükledi ve kısa sürede videoyu milyonlarca kişi izledi.