Tacikistan\'da Hapishane İsyanı: 27 Ölü





Moskova, 8 Kasım 18 (.): Tacikistan\'ın Hücent şehrinde hapishanede çıkan isyanda 2 güvenlik görevlisi ve 25 mahkum öldü.Tacikistan basınında yer alan haberlere göre, Hücent\'te bulunan ülkenin en büyük ikinci hapishanesinde dün gece isyan çıktı.Güvenlik görevlilerine ait silahları ele geçiren mahkumların etrafa ateş açması sonucu 2 güvenlik görevlisi ve 25 mahkum öldü.Özel kuvvetler tarafından isyanın bastırıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, isyanın terör örgütü DEAŞ üyesi mahkumlar tarafından başlatıldığı iddiasında bulundu.(AA/HUR/FEZ)