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Tacikistan'da Saldırı: 4 Turist Öldü, Ülkede Alarm Verildi!

Tacikistan'da bisiklet süren turistlerin üzerine otomobil süren saldırganlar 4 kişinin ölümüne neden olurken 3 kişi yaralandı. Polisle çatışmaya giren 2 saldırgan öldürülürken 1'i sağ yakalandı.

Tacikistan'da Saldırı: 4 Turist Öldü, Ülkede Alarm Verildi!

Tacikistan'da bisiklet süren turistlerin üzerine otomobil süren saldırganlar 4 kişinin ölümüne neden olurken 3 kişi yaralandı. Polisle çatışmaya giren 2 saldırgan öldürülürken 1'i sağ yakalandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:42
Tacikistan'da Saldırı: 4 Turist Öldü, Ülkede Alarm Verildi!

Tacikistan'da Saldırı: 4 Turist Öldü, Ülkede Alarm Verildi!

Tacikistan'da bisiklet süren turistlerin üzerine otomobil süren saldırganlar 4 kişinin ölümüne neden olurken 3 kişi yaralandı. Polisle çatışmaya giren 2 saldırgan öldürülürken 1'i sağ yakalandı.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe yakınlarında Pazar günü ikisi Amerikan vatandaşı dört yabancı bisikletçi hayatını kaybetti. Üç kişinin de yaralandığı olayda, araba çarpan bisikletiçilere daha sonra bıçakla saldırıldığı belirtiliyor.

OTOMOBİLİ BİSİKLETLİ GRUBUN ÜZERİNE SÜRDÜLER

Tacikistan İçişleri Bakanlığı, olaydan sonra kaçan zanlıları yakalamak için özel bir operasyon düzenlendiğini, güvenlik güçlerine direnen iki kişinin "etkisiz hale getirildiğini' duyurdu. Daha sonra üçüncü bir kişi daha gözaltına alındı ve bisikletçilere çarpan araba bulundu.

SALDIRGANLAR BİSİKLETLİ TURİST GRUBUNU BIÇAKLADI

Tacik medyasına göre görgü tanıkları, Orta Asya turuna çıkan bisikletçi grubunu bıçakladı. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ABD, Hollanda ve İsviçre'ye başsağlığı mesajları gönderdi. Grupta bir Fransız, bir Hollanda ve bir İsviçre vatandaşının da bulunduğu belirtiliyor.

ABD DOĞRULADI

Duşanbe'deki Amerikan Elçiliği'nden yapılan açıklamada, "29 Temmuz'da Dangara yakınlarında iki Amerikalı bisikletçinin öldüğünü doğrulayabiliriz" denildi, ayrıntı verilmedi. İsviçre, Hollanda ve Fransa'dan henüz açıklama yapılmadı. Eski Sovyet Cumhuriyeti Tacikistan, bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana yoksulluk ve istikrarsızlık yaşıyor.

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