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20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13

Tacikistan'da Çığ Düştü: 3 Ölü

Tacikistan'da Çığ Düştü: 3 Ölü
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ÜLKENİN DAĞLIK BÖLGESİNDEN GEÇEN KARAYOLUNDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÇIĞ ALTINDA KALAN TEKNİK EKİPTEN 4 KİŞİ KURTARILIRKEN, 3 KİŞİ İSE HAYATINI KAYBETTİ

Tacikistan'da dağlık bölgeden geçen karayolunda kar temizleme çalışmaları sırasında çığ altında kalan teknik ekipten 4 kişi kurtarıldı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Duşanbe-Hocant otoyolunu işleten IRS şirketinden yapılan açıklamada, hafta sonu başkenti Duşanbe ile ülkenin kuzeyindeki Hocant şehirlerinin bağlayan otoyolunun dağlık bölgeden geçen 72. kilometresinde kar temizleme çalışmalarını yürüten teknik ekibin kar temizleme araçlarıyla birlikte çığ altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 4 kişinin kurtarıldığı, çığ altında kalan 3 kişinin ise cesetlerine ulaşıldığı kaydedildi.

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi de yaptığı açıklamada, son 3 günde ülke genelinde 80'den fazla çığ düşmesinin meydana geldiği ifade edildi.

Çığ düşmeleri sonucu 75 adet binek aracın tehlikeli bölgelerde mahsur kaldığı, çığ düşen bölgelerdeki 78 vatandaşın ise güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Ülkenin Dağlık Bedahşan Özerk ve Hisar bölgesinde bulunan karayolları ile Duşanbe-Hocand, Duşanbe-Horog, Duşanbe-Cirgatal ve Horog-Murgab otoyollarında halen çığ düşme tehlikesinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu otoyollarının bazılarının trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Tacikistan'da ay başında da ülkenin dağlık bölgelerinde meydana gelen çok sayıda çığ olayında 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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