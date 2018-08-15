banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90761
ALTIN
230.192
DOLAR
6.0622
STERLİN
7.5908
EURO
6.8554
Yine dağyolu yine kaza
YİNE DAĞYOLU YİNE KAZA
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
HABERİMİZ ÜZERİNE TALAT ARABAYI İADE...
Kasap tutuksuz yargılanacak
KASAP TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Tacikistan, Afganistan'la Korkul Sınır Kapısını Kapattı!

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'IN TACİKİSTAN SINIRINDAKİ BÖLGELERE SALDIRMASIYLA "KOKUL" SINIR KAPISI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Tacikistan, Afganistan'la Korkul Sınır Kapısını Kapattı!

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'IN TACİKİSTAN SINIRINDAKİ BÖLGELERE SALDIRMASIYLA "KOKUL" SINIR KAPISI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:07
Tacikistan, Afganistan'la Korkul Sınır Kapısını Kapattı!


TALİBAN'IN AFGANİSTAN'IN TACİKİSTAN SINIRINDAKİ BÖLGELERE SALDIRMASIYLA "KOKUL" SINIR KAPISI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Tacikistan hükümeti, Taliban saldırılarından kaynaklanan güvenlik endişesiyle Afganistan'la Kokul sınır kapısını kapattı. 
Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Sözcüsü Muhammadjon Ulughocayev, yaptığı açıklamada, Tacikistan'ın Farhor ilçesi sınırındaki Afganistan'ın Ay Hanım kasabasının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından "Kokul" sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Ulughocayev, Taliban militanlarının Afganistan'ın Tacikistan sınırı yakınlarında yoğunlaşmasına rağmen Tacik-Afgan sınırındaki durumun istikrarlı olduğunu belirterek, "Tacik-Afgan sınırı tamamen kontrol altında. Sınırın diğer tarafındaki olayları takip ediyoruz." dedi. 
Tacik-Afgan sınırı ihlali veya sınırın yasa dışı yollarla geçilmesine yönelik herhangi bir girişimin tespit edilmediğini belirten Ulughocayev, Afgan-Tacik sınırındaki altı sınır kapısından beşinin rutin olarak çalışmaya devam ettiği bilgisini paylaştı. 
Önceki gün Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 12 polis yaşamını yitirmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 15:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Meclis Başkanlığı Seçimi!
Pakistan'da Meclis Başkanlığı Seçimi!
Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Ölü!
Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Ölü!
İtalya'da Çöken Köprüden Sorumlu Şirket Tepkilerin Odağında!
İtalya'da Çöken Köprüden Sorumlu Şirket Tepkilerin Odağında!
Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Eleştirisi
Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Eleştirisi
İsrail Gazze'nin Tek Ticari Sınır Kapısını “Kısıtlı“ Şekilde Açtı
İsrail Gazze'nin Tek Ticari Sınır Kapısını “Kısıtlı“ Şekilde Açtı
Hindistan 2022'ye Kadar İnsanlı Uzay Seferi Yapmayı Planlıyor...
Hindistan 2022'ye Kadar İnsanlı Uzay Seferi Yapmayı Planlıyor...
“Kilit Düzeyde Bir Müttefikinize Tek Taraflı Yaptırım Yapamazsınız“
“Kilit Düzeyde Bir Müttefikinize Tek Taraflı Yaptırım Yapamazsınız“
Etiyopya'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 2,8 Milyona Ulaştı!
Etiyopya'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 2,8 Milyona Ulaştı!
Çin’de Afrika Domuz Vebası Salgını!
Çin’de Afrika Domuz Vebası Salgını!
Avustralya'da Orman Yangınları!
Avustralya'da Orman Yangınları!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim