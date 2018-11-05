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Tac Mahal\'de Namaz Yasağı

HİNDİSTAN ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU, TAC MAHAL TÜRBESİ\'NDE VAKİT NAMAZLARIN KILINMASINI YASAKLADI

Tac Mahal\'de Namaz Yasağı

HİNDİSTAN ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU, TAC MAHAL TÜRBESİ\'NDE VAKİT NAMAZLARIN KILINMASINI YASAKLADI

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:00
Tac Mahal\'de Namaz Yasağı

HİNDİSTAN ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU, TAC MAHAL TÜRBESİ\'NDE VAKİT NAMAZLARIN KILINMASINI YASAKLADI

YETKİLİLER, TÜRBE\'DE NAMAZ KILAN MÜSLÜMANLARIN ABDEST ALMAK İÇİN KULLANDIĞI SU TANKINI MÜHÜRLEDİ

Ankara, 5 Kasım 18 : Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumunun (ASI), Tac Mahal\'de vakit namazlarının kılınmasını yasakladığı bildirildi.

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Mahkemenin, temmuz ayında Tac Mahal Türbesi\'ndeki mescitte şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan kararının ardından ASI, Tac Mahal\'de vakit namazlarının kılınmasının da yasaklandığını duyurdu.

ASI yetkilileri, dün türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi. Namaz kıldırmak için camiye gelen İmam Seyit Sadık Ali, sebebini anlayamadığı tedbire şaşırdığını söyledi.

Tac Mahal İntizam Komitesi Başkanı Seyit İbrahim Hüseyin de Tac Mahal\'de uzun yıllardır namaz kılındığını, bunu engellemek için ortada bir neden olmadığını belirterek, ASI\'ye şikayette bulunacaklarını ifade etti.

Hüseyin, gerek merkezi hükümetin gerek Agra yerel yönetiminin, Müslüman karşıtı bir zihniyete sahip olmasının söz konusu kararda etkili olduğunu savundu.

ASI Agra Dairesi\'nde arkeolog Vasant Swarankar ise kararın, mahkemenin emri uyarınca alındığını, buna göre mabette sadece yerel halkın cuma namazı kılabileceğini söyledi.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından Tac Mahal\'deki mescitte temmuz ayından bu yana yalnız Agra\'da ikamet eden Müslümanlar cuma ve vakit namazları kılabiliyordu.

(AA/RU/GÜL)

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