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Tabibler Birliği'nden YDÜ Hastahanesine Kınama

Tabipler Birliği Başkanı Hüdaoğlu, bu nedenle söz konusu hastanenin başhekimine uyarı yazısı gönderecek

Tabibler Birliği'nden YDÜ Hastahanesine Kınama

Tabipler Birliği Başkanı Hüdaoğlu, bu nedenle söz konusu hastanenin başhekimine uyarı yazısı gönderecek

28 Ekim 2011 Cuma 15:51
Tabibler Birliği'nden YDÜ Hastahanesine Kınama
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, YDÜ Hastanesi’nin bir yetkilisinin basında yer alan açıklamaları nedeniyle hastanenin başhekimliğine uyarı yazısı göndereceğini açıkladı.

Birlik Başkanı Dr. Suphi Hüdaoğlu TAK’a yaptığı açıklamada, YDÜ Hastanesi Dışilişkiler Sorumlusu Ahmet Savaşan’ın çalışma izinleri konusunda özel tıp laboratuarlarının şikayetlerine

verdiği yanıtta “Biz YDÜ olarak her gün bir can kurtarıyoruz, onlarca yanlış tedaviyi de engelliyoruz” demesini kınadı. Hüdaoğlu, Savaşan’ın sözlerini “hekim olmamasına ve olaya otelcilik

anlayışıyla bakmasına” bağladı.

Hüdaoğlu, “YDÜ Hastanesi’nde birçok AIDS tanısı alan ama aslında AIDS olmayan vaka olduğunu biliyoruz. Laboratuarlarında çok yanlış tanıları olduğunu gözledik ama bunu Sağlık

Bakanlığı’na ulaştırarak hızlı şekilde sorunun çözülmesini istedik. Kalkıp diğerlerini kötülemek, yıkıcı olmak tıp hizmeti sunanlara faydalı olmaz” diye konuştu.

Tabipler Birliği Başkanı Hüdaoğlu, bu nedenle söz konusu hastanenin başhekimine bir uyarı yazısı göndereceklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 28.10.2011 15:51
Anahtar Kelimeler:
YDÜKınamaTabibler Birliği
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