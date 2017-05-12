Sydneyli İşsiz Lotodan 37 Milyon Dolar Kazandı

Avustralya'nın Sydney kentinde işsiz olduğu açıklanan 30'lu yaşlarında bir erkek, lotodan yaklaşık 37 milyon dolar (50 milyon Avustralya doları) ikramiye kazandı.

Melbourne, 12 Mayıs 17 : Avustralya'nın Sydney kentinde işsiz olduğu açıklanan 30'lu yaşlarında bir erkek, lotodan yaklaşık 37 milyon dolar (50 milyon Avustralya doları) ikramiye kazandı.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, ülkede en çok oynanan şans oyunlarından Powerball'un dünkü çekilişinde, rakamları tutturan bir kişi yaklaşık 37 milyon dolar ikramiyenin sahibi oldu.

Aylardır işsiz olduğu belirtilen ve ismi gizli tutulan loto talihlisi, kazandığı paranın hayatını değiştireceğini söyledi.

Ülke tarihindeki en büyük loto ikramiyesi olan 70 milyon Avustralya dolarını (51 milyon dolar) geçen yıl Queensland eyaletinin Fraser Sahili'nde yaşayan bir çift kazanmıştı.

(AA/RU/GÜL)