banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94213
ALTIN
204.889
DOLAR
5.2501
STERLİN
6.6957
EURO
5.9221
Sungur 9 ay hapis yatacak
Sungur 9 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis...
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Sürek tutuklu yargılanacak
Sürek tutuklu yargılanacak
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Sydney\'de Fırtına Ve Şiddetli Yağış...fırtına Ve Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaklaşık 100 Uçak Seferi İptal Edildi

Melbourne, 28 Kasım 18 : Avustralya’nın Sydney kentinde fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 100 uçak seferi iptal edildi.

Sydney\'de Fırtına Ve Şiddetli Yağış...fırtına Ve Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaklaşık 100 Uçak Seferi İptal Edildi

Melbourne, 28 Kasım 18 : Avustralya’nın Sydney kentinde fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 100 uçak seferi iptal edildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:46
Sydney\'de Fırtına Ve Şiddetli Yağış...fırtına Ve Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaklaşık 100 Uçak Seferi İptal Edildi

Melbourne, 28 Kasım 18 : Avustralya’nın Sydney kentinde fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 100 uçak seferi iptal edildi.
Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney kent merkezinin yanı sıra çevre yerleşim yerlerinde de etkili olan şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi.
Sydney’in TheEsplanade semtindeki yoğun yağışlardan kaynaklanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, sularla kaplı yolda mahsur kalan sürücülere yardım etmeye çalışan 2 polis memuru, üzerlerine ağaç düşmesi sonucu yaralandı.
Sağanak nedeniyle bir çok iş yeri ve evi su bastı, bazı toplu taşıma ve gemi seferleri yapılamadı. Sydney\'de yaklaşık 100 uçak seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Yetkililer, bazı bölgelerde yağışların hafiflemesine rağmen Sydney ve Blue Mountains bölgesinde yoğun yağış beklediklerini belirtti.
(AA/ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"trump Şi İle Anlaşamazsa Tarifelere Devam Edecek"
Yemen'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti
Yemen'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti
Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası
Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası
Çin’de Kimya Fabrikası Yakınında Patlama: 22 Ölü, 22 Yaralı
Çin’de Kimya Fabrikası Yakınında Patlama: 22 Ölü, 22 Yaralı
Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu
Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu
Endonezya'da Yolcu Uçağının Denize Düşmesi... Lion Hava Yollarına Güvenlik Kültürünü Geliştirmesi Gerektiği Bildirildi
Endonezya'da Yolcu Uçağının Denize Düşmesi... Lion Hava Yollarına Güvenlik Kültürünü Geliştirmesi Gerektiği Bildirildi
Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi
Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi
“Türkiye ve KKTC'nin haklarına aykırı gelişmelere müsaade edilmeyecek”
“Türkiye ve KKTC'nin haklarına aykırı gelişmelere müsaade edilmeyecek”
Trump, G20'de Putin'le Yapacağı Görüşmeyi İptal Edebilir
Trump, G20'de Putin'le Yapacağı Görüşmeyi İptal Edebilir
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim