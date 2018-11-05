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Swıft, Abd\'nin İran Yaptırımlarına Uyacak

Brüksel, 5 Kasım 18 : Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ABD\'nin yaptırımlarına uyacağını ve bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya aldığını duyurdu.

Swıft, Abd\'nin İran Yaptırımlarına Uyacak

Brüksel, 5 Kasım 18 : Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ABD\'nin yaptırımlarına uyacağını ve bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya aldığını duyurdu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
Swıft, Abd\'nin İran Yaptırımlarına Uyacak
Brüksel, 5 Kasım 18 : Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ABD\'nin yaptırımlarına uyacağını ve bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya aldığını duyurdu.
ABD\'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararının ardından merkezi Belçika\'da bulunan SWIFT, yazılı açıklama yaptı.
SWIFT\'in, küresel finans sisteminde tarafsız bir hizmet sağlayıcı olduğu belirtilen açıklamada, "SWIFT, bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya aldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu uygulamaya, küresel finansal sistemin istikrar ve bütünlüğü için gidildiği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs\'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran\'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos\'ta resmen hayata geçirmişti.
ABD\'nin İran\'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi\'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran\'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.
(AA/RÇ/HÖ)

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