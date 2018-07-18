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Süveyş Kanalı'nda 5 Gemi Çarpıştı!

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda 5 geminin çarpıştığı bildirildi.

Süveyş Kanalı'nda 5 Gemi Çarpıştı!

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda 5 geminin çarpıştığı bildirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:06
Süveyş Kanalı'nda 5 Gemi Çarpıştı!


 Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda 5 geminin çarpıştığı bildirildi.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkan Yardımcısı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü kanalın güney kesiminde 5 geminin karıştığı kazada can kaybı olmadığını ifade etti.
Kanalda deniz trafiğinin aksamadığını, uluslararası deniz trafiğinin güvende olduğunu kaydeden Rabi, hasar gören gemilerin, İsmailiyye kentinin güney kesimindeki Acıgöl'de bekleme noktasına çekildiğini aktardı.
Kazaya ve gemilerdeki hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 00:11
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