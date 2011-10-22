Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Suudiler 30 bin Türk işçiyi gönderiyor

"Arap Baharı"ndan etkilenmemek için işsizlik rakamlarını düşürmeye çalışan Suudi Arabistan...

Suudiler 30 bin Türk işçiyi gönderiyor

"Arap Baharı"ndan etkilenmemek için işsizlik rakamlarını düşürmeye çalışan Suudi Arabistan...

22 Ekim 2011 Cumartesi 09:52
Suudiler 30 bin Türk işçiyi gönderiyor
banner238

"Arap Baharı"ndan etkilenmemek için işsizlik rakamlarını düşürmeye çalışan Suudi Arabistan, 30 bin Türk işçiyi sınır dışı ediyor. Ülkedeki 3 milyon göçmen işçi gönderilecek.

Yüzde 10.8'lik işsizlik rakamını düşürmeye çalışan Suudi Arabistan 3 milyon yabancıyı sınır dışı edecek. 30 bin Türk işçiye kapı göründü Sabah gazetesinde yer alan habere göre, işsizliğin hızla arttığı Suudi Arabistan çözümü yabancı işçileri sınır dışı etmede buldu.

Temmuz ayında yüzde 10.8'e fırlayan işsizlik oranını azaltmaya çalışan Riyad yönetimi, "Suudileştirme" projesine başladı. İş yerlerinde Suudi vatandaşlarının sayısını artırmayı planlayan yönetim, aralırında 30 bin Türk işçinin de olduğu 3 milyon yabancıyı sınır dışı etmeyi planlıyor.

'OLUMSUZ ETKİLENİRİZ' 18 milyon 700 bin nüfuslu Suudi Arabistan'ın yüzde 31'ini, yani yaklaşık 8 milyon 42 binini yabancılar oluşturuyor.

Al-Eqtisadiah gazetesi Nitaqat adlı yeni vize sistemiyle rakamın düşeceğini kaydetti. Önümüzdeki yıllarda kademe kademe düşürülecek yabancı işçi sayısı Türk firmalarını da etkileyecek. Resmi kayıtlara göre Suudi Arabistan'da 20 bin Türk işçi müteahhitlik firmalarında çalışıyor.

Yan sektörlerle bu sayı 30 bini geçiyor. Ülkede 2 bin 700 çalışanı bulunan Tekfen Holding'in Başkan Yardımcısı Ümit Özdemir, "Bu bizi zor duruma sokar. Çünkü Türk çalışanlar işi çok iyi biliyor. Suudi vatandaşları Türkler kadar işinin ehli değil" dedi.

Son Güncelleme: 22.10.2011 09:52
Anahtar Kelimeler:
TÜRKSınırSuudiArabistanİçiDışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim