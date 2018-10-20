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Suudi Yönetimi Kaşıkçı\'nın "arbede Sonucu" Öldüğünü Öne Sürdü

SUUDİ ARABİSTAN, KAŞIKÇI\'NIN PLANLI BİR CİNAYET SONUCU DEĞİL,

Suudi Yönetimi Kaşıkçı\'nın "arbede Sonucu" Öldüğünü Öne Sürdü

SUUDİ ARABİSTAN, KAŞIKÇI\'NIN PLANLI BİR CİNAYET SONUCU DEĞİL,

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
Suudi Yönetimi Kaşıkçı\'nın
SUUDİ ARABİSTAN, KAŞIKÇI\'NIN PLANLI BİR CİNAYET SONUCU DEĞİL, "YAŞANAN ARBEDE SONUCU VEFAT ETTİĞİNİ" ÖNE SÜRDÜ
SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "CEMAL KAŞIKÇI İLE ŞÜPHELİLERİN BAZILARI ARASINDA KAVGA ÇIKMIŞ VE ELLE ARBEDE MEYDANA GELEREK OLAY BÜYÜMÜŞ VE VATANDAŞ KAŞIKÇI\'NIN VEFAT ETMESİNE NEDEN OLMUŞTUR" 
"BU OLAYIN AKABİNDE ŞÜPHELİLER OLAYI KAPATARAK ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMIŞLARDIR"
Ankara, 20 Ekim 18 (.): Suudi Arabistan\'ın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın planlı bir cinayet sonucu öldüğü değil, "yaşanan arbede sonucu vefat ettiği" ifadesi dikkati çekti.
Suudi Arabistan\'ın Ankara Büyükelçiliği, Suudi Dışişleri Bakanlığı\'nın gazeteci Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamanın Türkçesini paylaştı.
Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı\'nın vefat etmesine neden olmuştur. Bu olayın akabinde şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmışlardır." iddiası yer aldı.
Suudi yetkililerin yaptığı ön soruşturmalar neticesinde Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda bulunduğu sırada kendisi ile şüpheliler arasında cereyan eden görüşmenin "istenilen yönde gerçekleşmediği ve olumsuz bir şekilde geliştiğinin" belirlendiği öne sürüldü.
Kaşıkçı\'nın kaybolma davasını Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamlarının yakından takip ettiği ve konuyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede ve tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını teminen Krallık, 6 Ekim 2018\'de soruşturma başlatmak ve Türk meslektaşlarıyla iş birliği yapmak üzere Türkiye\'ye bir güvenlik ekibi göndermiş akabinde Suudi Arabistan Krallığı ile kardeş Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak güvenlik komisyonu kurularak Türk güvenlik yetkililerinin Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ile Başkonsolos rezidansına girişine izin vermiştir." 
Bu bağlamda söz konusu açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz\'in talimatı doğrultusunda Başsavcılık tarafından Türk tarafının ortak güvenlik grubuna bildirdiği bazı şüpheliler hakkında olayla ilgili bilgi veya ilişkilerinin olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal Kaşıkçı\'nın konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi." iddiası yer aldı.
"Çok açık ve net bir şekilde" olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının gerekliliği doğrultusunda devletin verdiği talimatları yerine getirmek amacıyla Suudi Başsavcılığının ön soruşturma başlattığına dikkat çekilen açıklamada, "Ön soruşturmanın neticesinde, Cemal Kaşıkçı\'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulguların bulunduğundan, şüphelinin Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul\'a gittiği tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu olay çerçevesinde gözaltına alınan 18 Suudi vatandaşı ile yapılan soruşturmalar devam ederken, Suudi Arabistan Krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir. (Krallık) Ayrıca Suudi ilgili makamlarının bu olayla ilgili gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını ve olaya karışan suçluların tümünün cezalandırılması için Suudi Arabistan\'da bulunan ilgili mahkemelere intikal ettirileceğini vurgular."
(AA/TUĞ/HÖ)

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