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Suudi Veliaht\'tan Kaşıkçı Cinayeti Sonrası İlk Yurt Dışı Ziyareti...

ARJANTİN’DEKİ G-20 ZİRVESİ’NE KATILACAK

Suudi Veliaht\'tan Kaşıkçı Cinayeti Sonrası İlk Yurt Dışı Ziyareti...

ARJANTİN’DEKİ G-20 ZİRVESİ’NE KATILACAK

20 Kasım 2018 Salı 07:57
Suudi Veliaht\'tan Kaşıkçı Cinayeti Sonrası İlk Yurt Dışı Ziyareti...
ARJANTİN’DEKİ G-20 ZİRVESİ’NE KATILACAK

Riyad, 20 Kasım 18 : Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gerçekleştireceği ilk yurt dışı turu kapsamında Arjantin\'deki G-20 Zirvesi\'ne katılacak.
Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Veliaht Prens Bin Selman\'ın yurt dışı turu kapsamında 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin\'de gerçekleştirilmesi planlanan G-20 Zirvesi\'ne katılacağını söyledi.
Falih, söz konusu yurt dışı turunun Arjantin dışında hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürüldüğü 2 Ekim\'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek.
(AA/GÖZ/SEL)
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