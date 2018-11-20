Suudi Veliaht\'tan Kaşıkçı Cinayeti Sonrası İlk Yurt Dışı Ziyareti...

ARJANTİN’DEKİ G-20 ZİRVESİ’NE KATILACAK



Riyad, 20 Kasım 18 : Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gerçekleştireceği ilk yurt dışı turu kapsamında Arjantin\'deki G-20 Zirvesi\'ne katılacak.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Veliaht Prens Bin Selman\'ın yurt dışı turu kapsamında 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin\'de gerçekleştirilmesi planlanan G-20 Zirvesi\'ne katılacağını söyledi.

Falih, söz konusu yurt dışı turunun Arjantin dışında hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürüldüğü 2 Ekim\'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek.

(AA/GÖZ/SEL)

