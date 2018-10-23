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Suudi Veliaht Prens\'in Yatırım Konferansı Sitesi Hacklendi

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN\'IN 2030 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEYECEĞİ DUYURULAN

Suudi Veliaht Prens\'in Yatırım Konferansı Sitesi Hacklendi

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN\'IN 2030 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEYECEĞİ DUYURULAN

23 Ekim 2018 Salı 06:25
Suudi Veliaht Prens\'in Yatırım Konferansı Sitesi Hacklendi

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN\'IN 2030 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEYECEĞİ DUYURULAN "GELECEĞE YATIRIM GİRİŞİMİ" KONFERANSININ RESMİ İNTERNET SİTESİNE SİBER SALDIRI YAPILDI

Riyad, 23 Ekim 18 : Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın 2030 vizyonu kapsamında ülkeye yatırım çekmek amacıyla düzenleyeceği duyurulan "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansının resmi sitesi siber saldırıya uğradı.

"Çöldeki Davos" olarak da anılan konferansın sitesini hackleyen internet korsanları "Suudi Arabistan yönetimini dünyada terörizmi destekleyen ülke olmakla suçlayan" fotoğraflı bir mesaj bıraktı.

Fotoğrafta, yanında DEAŞ\'ın sözde bayrağını tutan bir militanı ile bu terör örgütünün infazcılarına benzetilen Veliaht Prens\'in elinde kılıç ile önünde diz çökmüş bir şekilde gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürülmeyi bekleyen tasviri dikkati çekti.

İnternet korsanları ayrıca, "Dünya genelindeki çocuklar için bütün ülkelere Suudi rejimine ambargo uygulaması çağrısında bulunuyoruz. ABD ile iş birliği içinde olan bu rejim, kendi vatandaşı Cemal Kaşıkçı ve Yemen\'deki binlerce insanı öldürmek gibi barbarca ve gayriinsani eylemlerinden dolayı hesaba çekilmeli." mesajını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları da söz konusu olaya ilişkin Twitter\'da #FutureInvestmentInitiative etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Suudi resmi makamları tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Siteye erişim ise şu anda sağlanabiliyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın 2 Ekim\'de İstanbul\'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra kaybolmasının ardından bazı kişi, şirket ve kurumlar söz konusu konferanstan çekildiklerini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından, Riyad\'da 23-25 Ekim tarihlerinde düzenleneceği önceden duyurulan konferansın yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim\'de İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA\'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı\'nın İstanbul Başkonsolosluğu\'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı\'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

(AA/AK/ŞEB)

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