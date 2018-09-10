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Suudi Prensesi Paris\'te Soyuldu

SUUDİ ARABİSTAN KRALİYET AİLESİNDEN BİR PRENSESİN PARİS\'TEKİ LÜKS BİR OTELDE 800 BİN AVRO DEĞERİNDEKİ MÜCEVHERİ ÇALINDI

Suudi Prensesi Paris\'te Soyuldu

SUUDİ ARABİSTAN KRALİYET AİLESİNDEN BİR PRENSESİN PARİS\'TEKİ LÜKS BİR OTELDE 800 BİN AVRO DEĞERİNDEKİ MÜCEVHERİ ÇALINDI

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:16
Suudi Prensesi Paris\'te Soyuldu
SUUDİ ARABİSTAN KRALİYET AİLESİNDEN BİR PRENSESİN PARİS\'TEKİ LÜKS BİR OTELDE 800 BİN AVRO DEĞERİNDEKİ MÜCEVHERİ ÇALINDI
Paris, 10 Eylül 18 (.): Suudi Arabistan kraliyet ailesinden bir prensesin Paris\'te lüks bir otelde 800 bin Euro değerindeki mücevherinin çalındığı ortaya çıktı.
France Bleu\'de yer alan habere göre, hırsızlık olayı cuma günü yaşandı.
Haberde, başkent Paris\'in Vendome Meydanı\'nda bulunan lüks bir otelde konaklayan ismi açıklanmayan prensesin, 800 bin Euro değerindeki mücevherinin çalındığını fark ettiği ve suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Mücevherin kasa gibi korumalı bir yerde muhafaza edilmediği bilgisine yer verilen haberde, odada herhangi bir kapının zorlanması gibi izlere rastlanmadığı da aktarıldı.
Aynı otelde bulunan mücevher mağazasında bu yılın ocak ayında gerçekleşen baltalı soygunda 4 milyon avro değerinde takı çalınmıştı. Maskeli 5 kişinin yaptığı soygundan kısa süre sonra hırsızlardan üçü yakalanmıştı.
(AA/GÜL)

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