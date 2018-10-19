Suudi Prens\'in Yardımcısı, Kaşıkçı\'dan Saatler Önce Konsolosluğa Girmiş





NEW YORK TİMES GAZETESİ, SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN\'A YAKIN İSİMLERDEN MAHER ABDULAZİZ MUTREB\'İN 2 EKİM\'DE CEMAL KAŞIKÇI\'DAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN\'IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNA GİRDİĞİNE DAİR FOTOĞRAFLARI YAYIMLADIHABERDE MUTREB\'İN, SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSU MUHAMMED EL-UTEYBİ\'NİN EVİNİN ÖNÜNDE DURDUĞUNU, TÜRKİYE\'DEKİ BİR OTELDEN ELİNDE BÜYÜK BİR VALİZLE ÇIKTIĞINI VE İSTANBUL\'DAKİ ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA TÜRKİYE\'DEN AYRILDIĞINI GÖSTEREN FOTOĞRAFLARA DA YER VERİLDİNew York, 19 Ekim 18 (.): Amerikan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'a yakın isimlerden Maher Abdulaziz Mutreb\'in 2 Ekim\'de Cemal Kaşıkçı\'dan birkaç saat önce Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.New York Times, Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'na gittiği 2 Ekim\'de Prens Muhammed\'in yardımcılarından Mutreb\'in Kaşıkçı\'dan birkaç saat önce konsolosluğa girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.Ayrıca haberde Mutreb\'in günün ilerleyen saatlerinde, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi\'nin evinin önünde durduğu, Türkiye\'deki bir otelden elinde büyük bir valizle çıktığı ve İstanbul\'daki Atatürk Havalimanı\'nda Türkiye\'den ayrıldığına dair fotoğraflara da yer verildi.Kapalı devre televizyon sistemlerinden elde edildiği belirtilen fotoğraflarda, sabah 09.55\'te konsolosluğa giren Mutreb,16.45\'te Başkonsolosun evinin önünde görülüyor. Mutreb 17.15\'te İstanbul\'da kaldığı otelden ayrılıyor ve 17.58\'de havalimanında görülüyor.New York Times gazetesi, önceki gün Türkiye\'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesinde rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin kimliğini tespit ettiğini öne sürmüştü. Gazete, şüphelilerden biri olan Maher Abdulaziz Mutreb\'in 2017\'de Suudi Arabistan\'ın Londra Büyükelçiliğine atanmış bir diplomat olduğunu ve Suudi Prens\'le muhtemelen koruması olarak birçok yeri ziyaret ettiğini ortaya koymuştu.(AA/TUĞ/HÖ)