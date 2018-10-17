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Suudi Gazeteci Kaşıkçı\'nın Kaybolması

SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN, SUUDİ ARABİSTAN\'IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU\'NA GİRDİKTEN SONRA KAYBOLMASIYLA İLGİLİ OLUŞTURULAN ORTAK ÇALIŞMA GRUBUNDA YER ALAN TÜRK YETKİLİLER, BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA

Suudi Gazeteci Kaşıkçı\'nın Kaybolması

SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN, SUUDİ ARABİSTAN\'IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU\'NA GİRDİKTEN SONRA KAYBOLMASIYLA İLGİLİ OLUŞTURULAN ORTAK ÇALIŞMA GRUBUNDA YER ALAN TÜRK YETKİLİLER, BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
Suudi Gazeteci Kaşıkçı\'nın Kaybolması

SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN, SUUDİ ARABİSTAN\'IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU\'NA GİRDİKTEN SONRA KAYBOLMASIYLA İLGİLİ OLUŞTURULAN ORTAK ÇALIŞMA GRUBUNDA YER ALAN TÜRK YETKİLİLER, BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA

BAŞINDA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN BİR BAŞSAVCIVEKİLİ VE BİR CUMHURİYET SAVCISININ BULUNDUĞU TÜRK YETKİLİLERİN BİNAYA GİRİŞİNİN ARDINDAN KONUTTA İNCELEME BAŞLADI

İstanbul, 17 Ekim 18 (.): Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililer, dün Türkiye\'den ayrılan Muhammed el Uteybi\'nin kullandığı Başkonsolosluk konutuna geldi. 

Levent\'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla 16.40\'ta gelen Türk yetkililer, konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Olay yeri inceleme polisleri yanlarında getirdikleri ekipmanları araçlardan indirerek Başkonsolosluk konutuna girdi.

Ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin binaya girişinin ardından, konutta inceleme başladı. 

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının bulunduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de ekipte yer aldığı öğrenildi. 

(AA/TUĞ/HA)

 

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